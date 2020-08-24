路透爆：安倍晉三被目擊前往醫院

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日本首相安倍晉三今（24日）上午被目擊到出現在東京的一間醫院裡。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三日前傳出健康狀況不佳的消息，《路透》更接獲爆料指出，安倍晉三今（24日）上午被目擊出現在東京的一間醫院裡。
據《路透》報導，安倍晉三上個星期才剛做完長達7.5小時的健康檢查，有可能是出現健康問題或因為應付武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）危機而感到疲勞，各界對於他是否能繼續擔任首相一職感到憂心忡忡。
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