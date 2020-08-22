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    日媒：連3天工作半天 安倍開啟省力模式

    外傳日本首相安倍晉三健康亮紅燈後，日媒觀察到安倍連續3天工作半天，下週安倍將繼續這種減少預定出席會議數量的「省力模式」。（法新社）

    外傳日本首相安倍晉三健康亮紅燈後，日媒觀察到安倍連續3天工作半天，下週安倍將繼續這種減少預定出席會議數量的「省力模式」。（法新社）

    2020-08-22 19:02:35

    〔中央社〕外傳日本首相安倍晉三健康亮紅燈後，日媒觀察到安倍連續3天工作半天，雖然首相官邸消息人士多次強調健康沒問題，但下週安倍將繼續這種減少預定出席會議數量的「省力模式」。

    日本共同社報導，安倍21日下午前往官邸「上班」，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）對策會議上，聽取有關國內最新疫情的報告。

    首相官邸消息人士針對安倍健康狀況多次強調「沒問題」，但下週後也將繼續致力減少預定出席會議數量的「省力模式」。現階段，安倍不安排晚間聚餐。

    安倍21日上午在東京都內的私宅度過，下午1時20分前後抵達首相官邸，分別會見與自己關係親近的自民黨參議院幹事長世耕弘成、總裁特別助理高鳥修一。高鳥會後受訪表示，「首相跟平常沒有兩樣，說了很多，還讓我聽到了有關經濟對策的想法」。

    2019冠狀病毒疾病疫情相關會議持續約20分鐘。安倍在首相官邸停留約4個半小時後，直接返回私宅。

    內閣官房長官菅義偉在21日的民營電視台節目中表示，對安倍健康狀況「沒有感到」異樣。

    安倍連續在任首相天數將於本月24日超過外祖父的弟弟、前首相佐藤榮作，創歷代首相最長紀錄。原本預定27日由安倍和自民黨幹部等出席的「慶祝會」，也將延期舉辦。

    日本政府正展開協調，打算在時隔約2週的25日召開安倍和所有閣員參加的例行內閣會議。相關人士解釋說，疫情發生後，安倍一直在工作，沒有好好休息。安倍身邊人士表示，工作半天是為了讓安倍儘可能休息而想出的辦法之一。

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