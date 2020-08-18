安倍赴醫院體檢7.5小時後 今在東京私宅靜養

日本首相安倍晉三昨日（17日）上午前往醫院進行體檢，引起外界關切，今日（18日）則利用連休的最後一天在私宅靜養。（歐新社）

2020-08-18 16:24:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三昨日（17日）上午前往慶應大學附屬醫院，進行健康檢查，停留長達7個半小時，其健康問題引起外界關切。安倍今日（18日）則利用連休的最後一天在私宅靜養，為明日開工做好充足休息。

根據《共同社》報導，安倍晉三16日起沒有安排公務，開始為期3天的「暑假」，安倍昨日前往醫院進行體檢，今日則在東京富谷的家中靜養，直至傍晚前都沒有外出。面對外界擔憂安倍的健康狀況，日本首相官邸並未對外說明安倍的體檢結果。

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日本政府和自民黨內部近日皆有傳出擔憂安倍「積勞成疾」的聲音，安倍親信、自民黨稅制調查會長甘利明16日在節目中表示，安倍的責任感很強，對於休假有罪惡感，應該強制他休息幾天；友黨公明黨代表山口那津男則說，首相的健康管理也很重要。

就安倍體檢一事，首相官邸相關人士表示，這是為了確保連假後的健康管理能做到萬無一失；醫院相關人士則指出，此次體檢是6月13日安倍接受定期體檢後的「追加檢查」。

安倍患有「潰瘍性大腸炎」，他在2007年第一任時因健康因素而辭職。今年8月，日本八卦週刊「FLASH」爆料安倍7月初在辦公室吐血，引起外界關切，但遭到官房長官菅義偉否認。

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