日週刊報導：台裔參議員蓮舫親證實離婚

日本最新一期的「週刊文春」報導，台裔參議員蓮舫在8月7日與村田信之協議離婚。本圖攝於蓮舫本月4日前往駐日代表處悼念前總統李登輝。（記者林翠儀攝）

2020-08-25 03:58:35

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕日本最新一期的「週刊文春」報導，52歲的台裔參議員蓮舫在8月7日與村田信之協議離婚，離婚的理由是兩人的人生觀不同。蓮舫在本月20日向參院事務局更改姓氏，從「村田蓮舫」恢復本姓為「齊藤蓮舫」，文春向蓮舫詢問後，獲得本人證實。

蓮舫在1993年8月與村田結婚，兩人認識於蓮舫在擔任電視新聞節目主持人的時代，村田當時擔任電視名嘴田原總一朗的助理，兩人認識不到半年結婚，1997年生下雙胞胎兒女，兒子村田琳2017年出道成為偶像歌手和演員，女兒村田翠蘭也在準備就職。

請繼續往下閱讀...

蓮舫的父親謝哲信出身台灣旅居日本，母親齊藤桂子，蓮舫兒時從父姓為謝蓮舫，成年選擇入日本籍改為母姓齊藤，婚後從夫姓改為村田蓮舫，2004年以「蓮舫」的藝名參選參議員，進入政壇後仍繼續以蓮舫的名義活動，但參院官方登錄仍為全名村田蓮舫。

文春發現參院官網，蓮舫姓氏在20日由村田蓮舫改為齊藤蓮舫，向蓮舫查詢後，本人證實已於本月7日和村田協議離婚。報導指出，蓮舫說明離婚的理由為人生觀不同，村田目前在早稻田大學、京都藝術造型大學等校兼課，由於經常下鄉，所以考慮離開東京生活，蓮舫的選區在東京，無法搬離東京。

報導指出，離婚的要求是由蓮舫提出，兩人在今年春天經過兩次約半小時的溝通，彼此均理解雙方的價值觀有出入，蓮舫表示兒女均已成年，為了相互的將來著想，不需要再拘泥於同一戶籍，兩人未經律師即和平分手，現在仍保持連絡，生活和心情毫無變化。

蓮舫在家裡似乎十分強勢，2016年底中居正廣主持的電視節目中曾介紹蓮舫的家族成員，蓮舫自己爆料說女兒村田翠蘭說家中的序位蓮舫最大，兒女排第2，接著是寵物，最後才是村田信之，村田信之也半開玩笑地說，他在家裡的序位墊底，保持著不干擾家人的方式生存。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法