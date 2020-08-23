日本人何以獨鍾周庭？學者精闢剖析 黃之鋒、羅冠聰大推

2020-08-23 21:04:03

〔即時新聞／綜合報導〕為什麼日本人如此鍾愛周庭？日本立教大學法學部教授、香港研究專家倉田徹撰文分析，並指出周庭引起日本人好奇與共鳴的「不尋常之處」。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰、前香港眾志秘書長黃之鋒皆轉發該篇社論。

倉田徹今（23）日發表在港媒《明報》的專欄文章指出，本月10日，香港壹傳媒創辦人黎智英等人被警方依涉嫌違反港版國安法拘捕，成為全球媒體的頭條新聞，日本也不例外，然而，與其他國家不同的是，日本媒體報導有關周庭的新聞遠比黎智英更多。

日本《富比士》雜誌去年9月將周庭選為50位對日本社會最具影響力的人物之一；當周庭被捕時，日本跨黨派分別發出抗議聲明，包含執政的自民黨以及在野黨立憲民主黨、日本共產黨等，其中，反對黨代表日本共產黨甚至強烈呼籲中國廢除港版國安法，在日本是相當罕見的情況。

另外，在日本，周庭的知名度遠比黃之鋒高，甚至有日本網友在推特問道，「為何周庭身旁經常出現一個『起士牛丼』（日本流行哏圖中，宅男熱愛「起士牛丼」，因此以「起士牛丼」代稱宅男）？」

如此現象讓眾多港人疑惑，為何日本人對於周庭被捕一事，反應如此激動？對此，倉田徹指出，周庭之所以這麼受歡迎，首先是自學的優異日文，周庭精通日語及對日本文化的濃厚興趣，展現出她對日本文化的欣賞與尊重，因此讓日本人深有好感，就正如台灣前總統李登輝生於日治台灣，京都大學畢業，生前曾與日本重量級作家司馬遼太郎對談，日語的流利程度更超越不少日本人，也因此博得日本人的好感，李登輝逝世時，日本眾多媒體均曾報導。

倉田徹再指出，對日本而言，外部壓力是督促國內改革的動力，有時外國公眾人物也扮演著帶來嶄新觀點的意見領袖，日本女性就業普遍，但女性參政仍相當罕見，另外，日本年輕人普遍對政治冷感，學生參與公共事務、年輕人評論政治，在日本都不尋常。

因此，像周庭這樣的年輕女孩子積極參與政治運動，對日本人而言相當特別。此外，她的發言時常會提到對日本流行歌曲、動漫的欣賞，引起日本年輕人共鳴，也讓日本人在韓流風靡全球之際仍感受有些欣慰。

當周庭的身分從「鄰家女孩」轉換成「民主鬥士」時，讓日本人訝異與好奇，究竟是什麼樣的環境會驅使一位鄰家女孩冒險上街搞社運？也因而讓更多日本人開始關心香港政治，認識香港民主運動。

而日本人對周庭的強烈好感也反映在日本人對於香港社運動的同情，縱使日本保守派政黨與自由派政黨在許多議題上意見分歧，但皆一致認同周庭所代表的香港民主運動，其中，保守派擔憂中國對日本的威脅，因此希望香港民運抗衡中國威權勢力；自由派則重視人權價值，因此希望香港實現民主價值。

而綜觀周庭的支持者來源相當多元，例如宅男們視她為偶像、女神般的存在；女孩子們則對她連結出類似朋友的情誼；大人們看待她就如同看待自己的孩子、孫子；自由派認為她是青年關心公共議題的典範；保守派將她奉為勇敢對抗中國的勇者。

當周庭因港版國安法而被捕時，日本公眾輿論認為政權「這樣欺負一個年輕人太過分」，因為沒人會相信，一個社運人士有辦法動搖中國的「國家安全」，甚至構成威脅。平時避談的日本藝人，也紛紛挺身聲援她，還有歌手為她創作新歌，就名為「Free Agnes」（釋放周庭）。

倉田徹指出，如果周庭日後被起訴，日本媒體肯定會大幅報導，並再度激起日本輿論，甚至可能影響到日、中關係與政局。周庭在日本的影響力顯示，軟實力比戰狼外交更有效，如果中國想要找人抗衡周庭，最好的做法就是找一個會說日語的中國年輕人，表達中國政府的立場。

對此，黃之鋒、羅冠聰今日也在臉書分享該文。羅冠聰指出，中國政府決定拘捕黎智英以及周庭，完全是走錯的棋步，該舉受到的國際輿論壓力遠比維穩的「效益」來得龐大，語末更補了一槍，「果然是一堆庸才治國。」

「周庭對日本人來說，是十分罕見的鄰家女孩；黃之鋒對日本人來說，是十分常見的芝士牛丼。」黃之鋒自我解嘲之餘也指出，「無論如何，倉田老師的文章非常值得一看，尤其他是一直關心香港民主進程，作為少數懂得說廣東話的日本教授。過去很多香港公民社會朋友到日本，包括我在香港主權移交二十週年到日本的時候，也有他邀請到大學演講。」

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