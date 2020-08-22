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    肖像登蘋果日報賣到缺貨！周庭：別忘了支援其他無名手足

    香港議題藝術倡議組織「Defiance • Voices」出資將前香港眾志副秘書長周庭的肖像畫，刊登在蘋果日報昨（21）日的跨頁全版廣告，呼籲港人一同撐蘋果日報、守護香港第四權。（圖擷取自臉書＿周庭 Agnes Chow Ting）

    香港議題藝術倡議組織「Defiance • Voices」出資將前香港眾志副秘書長周庭的肖像畫，刊登在蘋果日報昨（21）日的跨頁全版廣告，呼籲港人一同撐蘋果日報、守護香港第四權。（圖擷取自臉書＿周庭 Agnes Chow Ting）

    2020-08-22 20:31:35

    〔即時新聞／綜合報導〕香港議題藝術倡議組織「Defiance • Voices」出資將前香港眾志副秘書長周庭的肖像畫，刊登在蘋果日報昨（21）日的跨頁全版廣告，呼籲港人一同撐蘋果日報、守護香港第四權。對此，周庭坦言受寵若驚，並感謝港人的厚愛，並呼籲港人，千萬也別忘了其他默默無名的抗爭者，「他們或許寂寂無名，但卻為了這個家付出了未來。好好支援和支持他們，是我們的責任。」

    周庭昨（21）日在臉書發文分享，香港蘋果日報昨日以周庭的肖像畫作為跨頁全版廣告，該廣告是由出版過《誰衛我城》攝影集及《吶喊》文宣圖冊的議題藝術倡議組織「Defiance • Voices」所出資，呼籲港人一同守護香港的藝術家以及媒體第四權，並聲援香港民主運動。該廣告下方並引用美國總統小羅斯福之名言「我們唯一需要害怕的東西，只有恐懼本身。」

    對此，周庭坦言，「雖然事前已經知道和同意這個廣告的刊登，看到實物，還是有點震撼。自己的畫像能成為報紙的全頁廣告，當然是受寵若驚，也要感謝大家的厚愛。」

    「但同時大家不要忘記，在這片土地上，有很多很多人正在遭受比我更多的痛苦和壓力，」周庭呼籲，「他們或許寂寂無名，但卻為了這個家付出了未來。好好支援和支持他們，是我們的責任。」

    貼文一出，網友紛紛指出該版報紙到處皆難以購得，並留言直呼，「因為有你，雨停去買」、「買周庭畫像送蘋果」、「今天蘋果賣到缺貨都是妳的緣故」；網友也紛紛表示，「該畫像的神情抑鬱亦有堅持信念的眼神，香港人加油」、「畫像的神情好像帶著所有香港年輕人的抑鬱」

    網友也紛紛附和周庭，「講得好，好多手足都是默默為香港的民主自由付出了莫大的代價，我們絕對不可以、不能夠忘記他們，希望可以有一個長遠計畫支援手足。」

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