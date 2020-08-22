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    AIT「為自由而讀」 林夕諷中國：連「港獨」二字都不敢提

    美國在台協會與國家圖書館21日舉辦「為自由而讀論壇」，邀請港台文化界人士討論言論自由與閱讀的關係，香港「詞神」林夕（見圖）在會上嘲諷，中國連「港獨」二字都不敢明說，向現場觀眾呼籲要「捍衛獨立思考」。（記者方賓照攝）

    美國在台協會與國家圖書館21日舉辦「為自由而讀論壇」，邀請港台文化界人士討論言論自由與閱讀的關係，香港「詞神」林夕（見圖）在會上嘲諷，中國連「港獨」二字都不敢明說，向現場觀眾呼籲要「捍衛獨立思考」。（記者方賓照攝）

    2020-08-22 23:21:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）與國家圖書館21日舉辦「為自由而讀論壇」，邀請港台文化界人士討論言論自由與閱讀的關係，香港銅鑼灣書店創辦人林榮基與知名作詞家林夕都在會上有感而發；其中，林夕不僅嘲諷中國連「港獨」二字都不敢明說，還向現場觀眾呼籲要「捍衛獨立思考」。

    根據《自由亞洲電台》報導，林夕在「為自由而讀論壇」上表示，「為自由而讀，這個『讀』很危險。在香港，『讀』這個詞是很敏感的，我本人也是好端端地，就讀來讀去的。 我是絕對一個擁有獨立思考的人，在香港，如果你強調自己有『獨立思考』，根據中國這個邏輯，好笑，他們會說，你就是GD（港獨）」。

    林夕續稱，「你這樣敢於批判我們、扣我們帽子，為什麼要那麼畏縮，要GD。他們（中國）有沒有反省過他們發表的言論，連『港獨』兩個字都不敢提，就（只講）GD。我從來不是GD，我也不是GOD（神），可是因為他們太需要一個GOD，所以他們才會要GD」。

    林夕說，他生來對自由有過敏症候群，「沒有自由，其他都免談」，創作跟自由有絕對的關係，自由跟閱讀本身就是互為因果，因為會閱讀，才能保持自己擁有被別人搶不走的靈魂、信仰和信念，閱讀自由好像呼吸的自由，當香港人感受呼吸開始窒息，已為時已晚 。

    林夕在現場傳授自己的讀書方法，並以孔子《論語》為例指出，他會將書當作「禁書」來自我審查，不「拜讀」，也不「捧讀」，是抱持著作者在說什麼「五四三」的心態，跟書籍經典「對著幹」；林夕還說，所謂政權下建構的「歷史書」是最危險的閱讀，懷疑每一種觀點，才能捍衛思想獨立。

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