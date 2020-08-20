《超人力霸王》主角送暖挺周庭！ 黃之鋒笑：期待中國制裁M78星雲

日本超級英雄科幻劇《超人力霸王太郎》主角篠田三郎近來公開聲援港版國安法壓迫下的香港。（圖擷取自臉書＿童年回憶動畫 童年NotSecret）

2020-08-20 23:55:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本超級英雄科幻劇《超人力霸王太郎》主角篠田三郎近來公開直言，香港眾志副秘書長周庭以及壹傳媒創辦人黎智英等人，日前被依港版國安法逮捕，真是可怕，並呼籲全世界持續關注香港處境。對此，周庭感動致謝，而前香港眾志秘書長黃之鋒則笑喊，期待看中國發表嚴正聲明反制外太空勢力，並制裁霸王太郎的故鄉「M78星雲」。

現年71歲的篠田三郎在70年代飾演《超人力霸王太郎》主角東光太郎，他17日在網誌發文，指出酷暑難捱，還聽聞很多令他感到沮喪的消息，也就是香港民主運動倡議者周庭與壹傳媒創辦人黎智英等人，被港警以港版國安法逮捕。

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篠田三郎也欣慰表示，但還好很快就被保釋了，真是太好了，隨即話鋒一轉又嘆道，今後還有漫長的路要走，實在非常可怕。必須得到全世界的關注與保護。

文末，篠田三郎也不忘提醒酷熱中，大家要好好保重，熱浪來襲時更要格外提防中暑。

對此，周庭發文向篠田三郎致謝，並附上一顆愛心；而黃之鋒則笑喊，期待中國能夠反制篠超人力霸王，並制裁超人力霸王們的故鄉「M78星雲」。網友也興奮直呼，「下一位撐港超人是誰」；還有網友模仿中國人口吻、反串笑喊，「M78星雲自古以來就是中國不可分割的一部分」。

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