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    救命！ 25歲女遭8便衣包圍帶走 港警稱：她是「內鬼」

    日香港網路上流傳一段畫面，一名年輕女子被8名自稱警員的男子包圍押上車，該女曾高喊救命，現場有人向她說「我已經拘捕你」。對此，香港警方稱，該名任職於入境事務處的25歲女文書助理是名「內鬼」，指她涉嫌進入入境處系統並不法獲取資料。（圖擷取自臉書）

    日香港網路上流傳一段畫面，一名年輕女子被8名自稱警員的男子包圍押上車，該女曾高喊救命，現場有人向她說「我已經拘捕你」。對此，香港警方稱，該名任職於入境事務處的25歲女文書助理是名「內鬼」，指她涉嫌進入入境處系統並不法獲取資料。（圖擷取自臉書）

    2020-08-22 22:53:15

    〔即時新聞／綜合報導〕近日香港網路上流傳一段畫面，一名年輕女子被8名自稱警員的男子包圍押上車，該女曾高喊救命，現場有人向她說「我已經拘捕你」。對此，香港警方稱，該名任職於入境事務處的25歲女文書助理是名「內鬼」，指她涉嫌進入入境處系統並不法獲取資料。

    20日上午，香港灣仔柯布連道與謝斐道交界天橋底，一名年輕女子遭約8名便衣拉上一輛黑色7人車，期間，女子曾高聲呼救，現場有人向她稱「我已經拘捕你」，隨後該車輛便載同該名女子往灣仔警察總部方向開去，事件引起港人，甚至有人指稱是警方綁架市民。

    綜合港媒報導，香港網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，從去年6月起，有大量人員的姓名、電話、地址、身份證號碼、照片和家人資料等被放在網路，有3800多人遭到「起底」，包含港警、公務員、法律界人士、立法會議員、區議員等，他們還遭受到電話騷擾、惡作劇、冒名申請貸款或登記器官捐贈等行為。

    譚威信說，經過港警深入調查後，20日在灣仔拘捕一名25歲女子，她是入境處文書助理，已任職約2年，她在過去1年多次接觸一些社交平台的「起底」頻道負責人，向他們發放一些個人資料，相信有關資料是她經由入境處系統不法獲取，其中至少包含200名警務人員資料。

    《立場新聞》報導，譚威信所指的「起底」頻道是telegram「老豆搵仔」群組，該群組多次登出港警，以至香港官員的個人資料。

    該女今（22日）上午出庭應訊，但她申請保釋被拒，需即時還押，該起案件押後到10月19日再訊。

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