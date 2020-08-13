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    港高官批美「指白為黑」 黃之鋒驚：詆毀中國觸犯國安法！

    香港商務及經濟發展局長邱騰華今日批評美方要求香港製造貨品輸美必須標記「中國製造」是「指白為黑」，不符事實，前香港眾志秘書長黃之鋒（見圖）認為，這種措詞危險，不僅有詆毀中國的意圖、違反《港版國安法》，更明顯有煽動或教唆分裂國家之嫌。（路透）

    香港商務及經濟發展局長邱騰華今日批評美方要求香港製造貨品輸美必須標記「中國製造」是「指白為黑」，不符事實，前香港眾志秘書長黃之鋒（見圖）認為，這種措詞危險，不僅有詆毀中國的意圖、違反《港版國安法》，更明顯有煽動或教唆分裂國家之嫌。（路透）

    2020-08-13 20:38:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海關及邊境保護局11日表示，自9月25日起，香港製造貨品輸美必須標記「中國製造」；香港商務及經濟發展局長邱騰華今（13日）批評美方此舉是「指白為黑」，不符事實。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒認為，這種措詞危險，不僅有詆毀中國的意圖、違反《港版國安法》，更明顯有煽動或教唆分裂國家之嫌。

    針對美方要求香港製造貨品輸美不可標記「香港製造」，並必須標記「中國製造」，邱騰華今（13日）批評美方此舉是「指白為黑」，不符事實，「美國單方面野蠻做法，無視事實，違反國際規定，香港政府嚴厲譴責，強烈反對」。

    對此，黃之鋒在臉書表示，就邱騰華狂言「香港產品標籤中國製造是『不符事實』和『指白為黑』」，暗指香港製造是白，中國製造是黑，他認為這種措詞極之危險，不單有詆毀中國的意圖，更明顯有煽動或教唆分裂國家之嫌。

    黃之鋒說，根據《基本法》的序言，《基本法》的目的之一是維護國家的統一和領土完整，第一條已列明「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」。作為香港特別行政區官員，該等言論完全無視「一國兩制」憲制秩序中不可或缺的一部分，明顯其身不正。

    黃之鋒認為，邱騰華的言論本身足以證明當事人，根本沒有客觀意圖真確地及誠意地擁護基本法和保證效忠中國，完全忽視香港特別行政區負有維護國家安全，這項「一國兩」制憲制秩序中不可缺少的一部份的憲制責任。

    黃之鋒說，無論如何，邱騰華的言論已嚴重違反《港版國安法》，若要挽救局面，奉勸他立即拋售自己及家人所持有的三個大英帝國物業，並安排親屬放棄外國護照、國籍和居留權，否則只會招來國安公署嫌疑，祝他一生平安。

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