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    元朗事件周年港人cosplay白衣人、西瓜佬 諷港警「放生凶徒」

    今天適逢元朗事件一周年，有香港人裝扮成白衣暴徒與身穿粉紅開襟襯衫、抱著西瓜的「西瓜佬」，諷刺港警縱容白衣暴徒襲擊市民，在大量確鑿罪證指證，仍不追查嫌犯，無所作為。（圖擷取自推特＿@sumlokkei）

    今天適逢元朗事件一周年，有香港人裝扮成白衣暴徒與身穿粉紅開襟襯衫、抱著西瓜的「西瓜佬」，諷刺港警縱容白衣暴徒襲擊市民，在大量確鑿罪證指證，仍不追查嫌犯，無所作為。（圖擷取自推特＿@sumlokkei）

    2020-07-21 22:28:02

    〔即時新聞／綜合報導〕今日適逢香港元朗白衣人事件一周年，港人發起上街示威運動，高呼「「721周年，警黑勾結、放生凶徒」，追究港警縱容黑社會襲擊民眾的責任，還有港人裝扮成白衣暴徒與身穿粉紅開襟襯衫、抱著西瓜的「西瓜佬」，不只紀念元朗事件一周年，也諷刺港警除了縱容白衣暴徒襲擊市民，更在有大量確鑿罪證指證的情況下，仍不追查嫌犯的無所作為。

    香港的去年7月21日，大量影片顯示，大批白衣暴徒在港警的無所作為下，肆意向市民施襲。當日，一名身穿粉紅色開襟襯衫的中年男子協同白衣暴徒，持棍襲擊港鐵車廂內手無寸鐵的市民，並持武器追打《立場新聞》記者何桂藍。

    經起底後，該名男子是「小牛農場」（現已改名為逢吉農場）經營人陳志祥，被港人稱為「西瓜佬」，雖有大量影片佐證，然而事發迄今一年，陳志祥仍未被捕。

    港人今天發起示威運動，舉起布條「721周年，警黑勾結、放生凶徒」，追溯警方責任。有香港網友今日在推特發文指出，今日適逢元朗事件一周年，有港人裝扮成白衣暴徒與身穿粉紅開襟襯衫、抱著西瓜的「西瓜佬」，不只紀念元朗事件一周年，也諷刺港警除了縱容白衣暴徒襲擊市民，更在有大量確鑿罪證指證的情況下，仍不追查嫌犯的無所作為。

    香港去年「元朗721白衣人無差別襲擊市民」事件中，大量遭襲擊的市民報警無人接聽，甚至被掛斷電話，甚至被多間媒體拍攝到港警與白衣人談話的照片。而港警的無所作為被求助無門的港人視為「警黑合作」，也被視為警、民關係決裂的分水嶺。

    港人今日發起示威運動，舉起「721周年，警黑勾結、放生凶徒」布條。（美聯社）

    港人今日發起示威運動，舉起「721周年，警黑勾結、放生凶徒」布條。（美聯社）

    元朗白衣人事件中，持棍無差別襲擊市民的粉紅襯衫男子被香港網友起底是農場經營人陳志祥。（圖擷取自推特＿@AutoProtestDoll）

    元朗白衣人事件中，持棍無差別襲擊市民的粉紅襯衫男子被香港網友起底是農場經營人陳志祥。（圖擷取自推特＿@AutoProtestDoll）

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