元朗事件周年港人cosplay白衣人、西瓜佬 諷港警「放生凶徒」
今天適逢元朗事件一周年，有香港人裝扮成白衣暴徒與身穿粉紅開襟襯衫、抱著西瓜的「西瓜佬」，諷刺港警縱容白衣暴徒襲擊市民，在大量確鑿罪證指證，仍不追查嫌犯，無所作為。（圖擷取自推特＿@sumlokkei）
〔即時新聞／綜合報導〕今日適逢香港元朗白衣人事件一周年，港人發起上街示威運動，高呼「「721周年，警黑勾結、放生凶徒」，追究港警縱容黑社會襲擊民眾的責任，還有港人裝扮成白衣暴徒與身穿粉紅開襟襯衫、抱著西瓜的「西瓜佬」，不只紀念元朗事件一周年，也諷刺港警除了縱容白衣暴徒襲擊市民，更在有大量確鑿罪證指證的情況下，仍不追查嫌犯的無所作為。
香港的去年7月21日，大量影片顯示，大批白衣暴徒在港警的無所作為下，肆意向市民施襲。當日，一名身穿粉紅色開襟襯衫的中年男子協同白衣暴徒，持棍襲擊港鐵車廂內手無寸鐵的市民，並持武器追打《立場新聞》記者何桂藍。
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經起底後，該名男子是「小牛農場」（現已改名為逢吉農場）經營人陳志祥，被港人稱為「西瓜佬」，雖有大量影片佐證，然而事發迄今一年，陳志祥仍未被捕。
港人今天發起示威運動，舉起布條「721周年，警黑勾結、放生凶徒」，追溯警方責任。有香港網友今日在推特發文指出，今日適逢元朗事件一周年，有港人裝扮成白衣暴徒與身穿粉紅開襟襯衫、抱著西瓜的「西瓜佬」，不只紀念元朗事件一周年，也諷刺港警除了縱容白衣暴徒襲擊市民，更在有大量確鑿罪證指證的情況下，仍不追查嫌犯的無所作為。
香港去年「元朗721白衣人無差別襲擊市民」事件中，大量遭襲擊的市民報警無人接聽，甚至被掛斷電話，甚至被多間媒體拍攝到港警與白衣人談話的照片。而港警的無所作為被求助無門的港人視為「警黑合作」，也被視為警、民關係決裂的分水嶺。
今日又係 21 號— 我哋真係好撚鐘意香港???? （@superbigpiece） January 21, 2020
陳志祥先生，我無忘記你#yuenlong #721yuenlong pic.twitter.com/xL0PdS0zqQ
#hk - looks familiar.... #july21 pic.twitter.com/jGYHTbW5Id— Lok. （@sumlokkei） July 21, 2020