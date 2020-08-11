黎智英被捕受關注 顏擇雅：很有機會獲諾貝爾和平獎

黎智英（見圖中）昨被逮捕後，整夜被拘留在旺角警署，今（11日）早被押往西貢搜查其所擁有的遊艇，隨後回旺角警署，下午3點多再被押送至西九龍警察總部，至今仍未獲釋。（路透）

2020-08-11 20:26:33

〔即時新聞／綜合報導〕壹傳媒創辦人黎智英與數名高層昨（10日）遭香港警方以涉嫌違反《港版國安法》逮捕，消息震驚國際，包括《美聯社》、《路透》、《BBC》、《半島電視台》與《法新社》等國際重要新聞媒體，幾乎都以頭條新聞報導。對此，作家顏澤雅今天說，黎智英獲得諾貝爾和平獎的機會很大。

顏擇雅在臉書表示，去年香港抗爭時，很多人說香港市民應該得諾貝爾和平獎，這點讓她存疑，「因為得獎人一向只有個人或組織，沒有城市人民的。何況，香港市民中許多人是『藍絲』（建制派支持者）」。

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顏擇雅說，但今天看到黎智英受到外媒的關注，尤其是照片中頂天立地的樣子，認為黎智英獲得諾貝爾和平獎的機會很大。「而且，從沒有報社老闆獲得這個獎。如果由他獲獎，對全世界新聞業會有很大啟示」。

顏擇雅認為，黎智英的知名度夠大，相信歐美有許多政要會樂意幫忙寫推薦信，她也建議海外人權民主組織趕快分頭進行，去運作這件事。

綜合港媒報導，黎智英昨被逮捕後，整夜被拘留在旺角警署，今（11日）早被押往西貢搜查其所擁有的遊艇，隨後回旺角警署，下午3點多再被押送至西九龍警察總部，至今仍未獲釋。

顏擇雅臉書全文

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