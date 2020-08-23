遛狗也要跟蹤！不明大媽嗆黃之鋒：是不是「想打人」？

前香港眾志秘書長黃之鋒（見圖）聲稱今天出門遛狗卻被跟蹤、騷擾，還被挑釁，讓他相當不開心。（資料照，記者廖振輝攝）

2020-08-23 18:30:46

〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志秘書長黃之鋒今天（23日）下午在臉書上透露再度被不明人士跟蹤、拍攝，還被挑釁嗆問是不是想動手打人，讓他痛批，這種滋擾行為相當低劣。他感慨，「港版國安法」強行上路後，過去曾站出來發聲反對政府的人越來越長被尾隨，足見中共多麼視香港社運人士如眼中釘！

黃之鋒稍早表示，他約莫下午4點和幾個朋友到香港島太平山的「山頂公園」遛狗，上山的路上就發現有輛車緊緊尾隨在後，雖然覺得有點奇怪，但當下行駛的山路是單向道，基本上路很窄，也就沒多在意。

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沒想到，黃之鋒到達公園準備停車與友人會合時，發現已有一名中年婦人正在拍他，「意謂這個不是隨機發生，早已有人在山頂公園等待我出現」。他下車後，婦人及其同黨共6人開始跟著他，不停地拍攝，並口出大量侮辱性字眼。黃之鋒也詢問他們是否為記者，但對方否認。

沒想到，對方口氣很激動地問黃之鋒「是不是想打人」？黃之鋒說，「這種明顯挑釁的行為，只是希望激起我的情緒引起衝突，我才不會中計」。

黃之鋒無奈表示，「坦白說，瘋狂跟蹤已是小事，問題在於嚴重滋擾」。他認為，假使今天他是出席什麼記者會被跟蹤也就罷了，但連到公園遛狗也要這樣騷擾未免太誇張，過去他遇到的狀況對方頂多都只在遠處拍照、蒐集情報，但今天這夥人竟直接出言挑釁、近距離狂拍，讓黃之鋒發自內心直言「心情實在不爽」，「到底作為香港民主派的政治人物，每天每周每月要飽受多少這種國家機器或來歷不明的跟蹤吊尾？沒完沒了的滋擾行徑，還是相當低劣」！

最後他也強調，目前「人身尚安好」，也呼籲支持者，若下次有遇到類似滋擾民主派政治人物的人士出現，「煩請各位路見不平，懇請伸出援手。」

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