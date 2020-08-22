在監示威者登報盼「威武不能屈、等我出來」 港人：等齊人煲底見

香港蘋果日報昨（21）日刊登「一位正在還柙（囚禁）的香港人」致予港人的公開信，寫道「望香港人：堅穩如崇山，奮勇如洪濤，威武絕不能屈，一定要撐到我出返嚟（出獄回來）」，並以港人擠滿街巷的示威場面作為背景配圖。（圖擷取自臉書＿岑敖暉 Lester Shum）

2020-08-22 22:52:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港蘋果日報昨（21）日刊登「一位正在還柙（囚禁）的香港人」致予港人的公開信，寫道「望香港人：堅穩如崇山，奮勇如洪濤，威武絕不能屈，一定要撐到我出返嚟（出獄回來）」，並以港人擠滿街巷的示威場面作為背景配圖。對此，港人紛紛淚喊，「大家都在等齊人在煲底見」。

香港民主運動倡議者、荃灣區議員岑敖暉昨（21）日在臉書分享，香港蘋果日報昨日刊登的全版廣告，該則廣告背景配圖為支持民主運動的港人上街表達訴求，人群撐著各種顏色的傘擠滿街巷，呈現遍地開花的景象。

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畫面上，署名為「一位正在還柙（囚禁）的香港人」說，「望香港人：堅穩如崇山，奮勇如洪濤，威武絕不能屈，一定要撐到我出返嚟」。對此，岑敖暉回應，「還在裡面的手足，很多人都有看到這段說話了。」

貼文一出，網友紛紛呼喊，「沒有忘記失自由的手足，香港人一齊走下去」、「大家都在等齊人在煲底見」、「我們一定要跟他們鬥長命（比氣長）」。

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