泰晤士報專訪反送中抗爭！羅冠聰：專制無法囚禁我的思想

英國百年大報《泰晤士報》深入報導香港反送中議題，並透過香港眾志創黨主席羅冠聰的視角，訴說香港在中國專制下的民主運動。圖為羅冠聰（左一）與黃之鋒（左二）2017年在香港終審法院，當時他們因組織2014年的雨傘運動而被起訴。（美聯社）

2020-08-19 23:59:24

〔即時新聞／綜合報導〕英國百年大報《泰晤士報》深入報導香港反送中議題，並透過香港眾志創黨主席羅冠聰的視角，訴說香港在中國專制下的民主運動。

根據《泰晤士報》針對香港處境的專題報導影片，觀眾透過羅冠聰的視角，看見他在香港進行民主倡議運動的親身經歷，以及港人在雨傘運動、反送中抗爭中，捍衛民主自由的抵抗。而中國式專制鎮壓、內地式監控制度，以及起訴政治異議人士等威權制度，皆以透過港版國安法在香港實施。

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曾因「重奪公民廣場案」一案而入監的羅冠聰在法庭上宣示，「你能夠逮捕我，你能夠折磨我、你甚至能夠摧毀我的肉體，但你無法囚禁我的思想。」

羅冠聰今（19）日也在臉書發文分享該則專題報導，並說「感謝英國報章《泰晤士報》（The Times）就香港民主運動與我進行深入專訪，令英語讀者更清楚了解我在政途上不斷被打壓的故事，從而了解香港抗爭運動以及當中的精神。」

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