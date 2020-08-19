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    泰國示威者高舉台灣旗！路透：奶茶聯盟掀東亞捍衛民主旋風

    泰國曼谷示威者在6日的集會上，要求泰國政府起草新憲法舉辦選舉，並舉著有台灣旗、黑底洋紫荊旗的「奶茶聯盟」手牌，象徵亞洲各國以民主精神結盟合作。（路透）

    泰國曼谷示威者在6日的集會上，要求泰國政府起草新憲法舉辦選舉，並舉著有台灣旗、黑底洋紫荊旗的「奶茶聯盟」手牌，象徵亞洲各國以民主精神結盟合作。（路透）

    2020-08-19 22:21:38

    〔即時新聞／綜合報導〕還記得奶茶聯盟嗎？泰國上月掀起的民主示威運動至今方興未艾，並集結同樣信仰民主自由價值的亞洲鄰國所共同組成的「奶茶聯盟」，包含台灣、香港，一同聲援泰國人期盼改革專制政府的抗議行動。泰國推動民主改革的示威集會上，更見到台灣建國旗與象徵香港反送中精神的黑底洋紫荊旗。

    根據《路透》18日報導，近來，泰國曼谷掀起近年來最大型的反政府示威運動，要求泰國政府依據新憲法舉辦選舉並重組政府，集會現場許多示威者所舉著的手牌寫著「＃奶茶聯盟（#MilkTeaAlliance）」，上面還有象徵台灣建國獨立的台灣旗，以及象徵香港反送中精神的黑底洋紫荊旗。

    揮舞著奶茶聯盟標語的學生示威者（Rathasat Plenwong）指出，泰國在專制政府下的高壓處境，與台灣和香港沒有不同，後者承受的是中國日漸擴張並輸出的共產威權主義。

    在台北，同樣對於中國日漸擴張的威權勢力感到不安的民眾，聚集聲援泰國示威者，支持泰國人抵抗威權、推動民主的抗議運動，形成新興的跨區域性質的社群。

    「我們希望不只在網路論戰。我們想要的是汎亞洲民主勢力的團結與合作。」組織這場行動的27歲的泰國學生（Akrawat Siripattanachok）接受《路透》訪問時表示，這是奶茶聯盟首度跨出網路上的筆戰，轉為現實世界中的實際行動，「我們不想只是在網路上談論，而是想建立泛亞民主聯盟。」

    另外，香港的民主運動倡議者，包含前香港眾志秘書長黃之鋒，也在聲援泰國學生運動的貼文中，廣泛使用話題標籤「＃奶茶聯盟（#MilkTeaAlliance）」。

    「＃奶茶聯盟（#MilkTeaAlliance）」話題標籤，起源於今年4月的「#nnevvy」中泰鍵盤大戰，泰國網友挺身捍衛「台灣不是中國的一部分，台灣是主權獨立的國家」的理念，並以絕佳幽默感成功擊退中國小粉紅網軍的侵擾，而後泰國網友更聯合亞洲鄰國與友邦，包含台灣、香港，以及印度等國，組成「奶茶聯盟」（#MilkTeaAlliance），團結力抗中共獨裁勢力。

    至於為何是「奶茶聯盟」，因為以上國家皆有各具國家特色的奶茶飲料，如台灣獨創的珍珠奶茶、亮橘色並富有馥郁香氣的泰國奶茶，以及香港的絲襪奶茶與鴛鴦奶茶。

    揮舞著奶茶聯盟標語的學生示威者指出，泰國在專制政府下的高壓處境，與台灣和香港沒有不同，後者承受的是中國日漸擴張並輸出的共產威權主義。（路透）

    揮舞著奶茶聯盟標語的學生示威者指出，泰國在專制政府下的高壓處境，與台灣和香港沒有不同，後者承受的是中國日漸擴張並輸出的共產威權主義。（路透）

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