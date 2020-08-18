三年前入獄照曝光！羅冠聰：願不再有港人因爭取公義而入獄

羅冠聰分享他三年前因參與社會運動而入監的照片，並表示，監獄的經歷使他更堅定從事政治改革運動的信念，並祈願「香港不會再有人因爭取公義及民主而鋃鐺入獄」。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

2020-08-18 21:45:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志創黨主席羅冠聰三年前在「重奪公民廣場案」一案中，被香港律政司起訴「煽惑他人參與非法集結罪」，並被判刑8個月。對此，羅冠聰表示，那段被關在監獄的日子，比起其他手足（反送中運動示威者）所受的苦不算苦楚，而監獄的經歷使他更堅定信念，不惜為公義挑戰龐大國家機器、投身社會倡議工作，並祈願「香港不會再有人因爭取公義及民主而鋃鐺入獄」。

羅冠聰昨（17）日在臉書發佈，他3年前因「重奪公民廣場案」一案而入監的照片，並表示，「三年前的今日，我因公民廣場案被判監，首日踏入荔枝角懲教所。較於很多在囚以年計的手足，那些被關在塘福監獄的日子，已不算甚麼苦楚。」

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羅冠聰解釋，「對於香港的抗爭者而言，面對牢獄已是最低刑罰，被酷刑、虐待才是真正的苦難。監獄的經歷使我更清楚明白自己的信念，為何踏上很多身邊的朋友都不理解的舞台，付出了很多，為公義挑戰龐大的國家機器。」

「我的願望是香港不會再有人因爭取公義及民主而鋃鐺入獄，而我很清楚我的倡議工作以及工作正在一步一步地往這個方向前進。」羅冠聰祈願，「縱使長路漫漫，不知歸期為何，不知終結為何，但改變總會有一日來到這片我珍愛的土地上。香港加油。」

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