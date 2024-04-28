「國安」高於錢進來！美國多州拒絕中國購地、建廠投資

楊京去年4月下旬來台出席「台灣–維吉尼亞州『經貿合作備忘錄』簽署」活動。（本報資料照）

2024/04/28 21:54

〔編譯魏國金／綜合報導〕《華爾街日報》報導，從佛羅里達到印地安納與蒙大拿州，美國有越來越多地方議案、法案與法規，以國安為由阻止中國個人與企業購買土地、贏得契約、從事研究、設立工廠，以及其他方式參與美國經濟的活動。

報導指出，在針對中國威脅的立法上，一些州的行動比國會快速，在24日一項可能迫使中國字節跳動公司出售TikTok的法案送到總統拜登的桌上簽署成法之時，已有超過30州的州政府通過有關TikTok的法規。

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維吉尼亞州長楊京（Glenn Youngkin）說，「州長與州議會確實有責任關注保護我們公民的安全與相關措施」。他去年阻止福特汽車與中國寧德時代合資在該州成立電池廠，他也簽署法案，限制中國人購買土地，以及禁止州政府設備使用TikTok。

他說，他不希望拿維州納稅人的公帑來支持中國科技，因此反對該電池廠計畫，他補充，「中國有一個非常明確的目標，那就是主宰世界，並以美國為代價」。

本月愛荷華州參議院通過一項旨在使農藥製造商在產品標籤符合聯邦安全警語的要求下，讓消費者難以提出控告的法案，為了爭取議員支持，法案特別加上一條條款：「法案不適用於一家中國國有企業生產的一款產品」。該企業是指2017年被國企中國化工收購的瑞士種子與殺蟲劑生產商先正達。

報導說，地方政府與議員的反中措施可能威脅他們選區的投資與就業。去年美國北達科他州的大福克斯市阻止中國阜豐集團在當地興建玉米加工廠，該計畫承諾創造1000個就業機會。州與地方政府原本對該7億美元的投資案大表歡迎，但當出現該廠恐被用來監視附近空軍基地的質疑時，支持建廠的聲音便煙消雲散。

阜豐集團之後轉往印地安納州，但該州一項禁止中國、伊朗、俄羅斯等對手國家的企業參與農業用地交易的法律，使阜豐再踢鐵板。印地安納州參議員賴辛（Jean Leising）承認，該法影響阜豐與其他十家中國投資人，使印州損失140億美元的財政收入，然而，一些犧牲是必要的，「要安全或財政收入，有時不得不做出決斷」。

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