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    戰友獲釋後首度向澳媒發聲！黃之鋒：情勢艱困但絕不放棄抗爭

    黃之鋒日前接受澳洲版《天空新聞》訪問，他把握機會向國際社會說明香港情勢與港人精神：「香港已不再是香港，但我們仍會秉持港人的精神，持續抗爭。」（圖擷取自Youtube＿Sky News Australia）

    黃之鋒日前接受澳洲版《天空新聞》訪問，他把握機會向國際社會說明香港情勢與港人精神：「香港已不再是香港，但我們仍會秉持港人的精神，持續抗爭。」（圖擷取自Youtube＿Sky News Australia）

    2020-08-19 21:13:51

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲《天空新聞》製作關於香港現況的新聞特輯，指出港版國安法之下，港人的自由受到政權的剝奪與壓迫，並線上訪問前香港眾志秘書長黃之鋒的說法。對此，黃之鋒表示，這是他在戰友周庭與壹傳媒創辦人黎智英獲釋後，所接受的第一個電視訪問，他把握機會向國際社會說明香港情勢與港人精神：「香港已不再是香港，但我們仍會秉持港人的精神，持續抗爭。」

    澳洲《天空新聞》（Sky News）主播歐哈倫（Brent O’Halloran）製作「半自治的香港處境正在急轉直下（Semi-autonomous Hong Kong is on a remarkable downwards spiral）」新聞特輯，邀請因雨傘運動被捕、並在此次立法會議員選舉被拔去參選資格的黃之鋒，向澳洲社會介紹香港現今情勢。

    歐哈倫開頭就指出，示威者入監、政治人物被取消參選資格，商業活動停滯等現象，成為現近香港的常態。

    歐哈倫接著說，中共創的港版國安法，包含了66條定義模糊的條例，包含「禁止顛覆國家」、「禁止勾結外國勢力」等，今年6月起在香港實施，使得香港處境持續急遽惡化，在港版國安法之下，港人的自由被剝奪，也被侵蝕。觸法者恐將面臨無期徒刑，隨國安法而立的還有新成立的秘密警察組織。

    「我們正面臨巨大的威脅，更恐將面臨無期徒刑。（the threat we face is tremendous, with the uncertainty of life sentence.）」黃之鋒在節目上指出，「香港已不再是香港，但我們仍會秉持港人的精神，持續抗爭。（Hong Kong is not Hong Kong anymore. But with the spirit of Hong Kongers we still continue to fight.）」

    對此，黃之鋒18日在臉書發文分享該新聞特輯，感謝《天空新聞》的新聞專題，讓他得以在這段艱難的時間，跟世界述說香港的抗爭狀況，他指出，「這個訪問，剛好是我在周庭和黎智英等人獲釋以後，所接受的第一個電視訪問，我也把握機會跟國際社會說明我們的心聲。」

    黃之鋒也表示，新聞特輯頗明顯的完整反映了國際社會對香港形勢的理解，相信這些理解亦是驅使外國媒體投放心力報導香港的重要原因。

    前香港眾志成員林朗彥（左）、周庭（中）、黃之鋒（右）被港府起訴涉嫌煽惑示威者，以及參與未經批准集結罪等案，並於本月5日前往西九龍裁判法院出庭。（法新社）

    前香港眾志成員林朗彥（左）、周庭（中）、黃之鋒（右）被港府起訴涉嫌煽惑示威者，以及參與未經批准集結罪等案，並於本月5日前往西九龍裁判法院出庭。（法新社）

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