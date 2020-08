戰友獲釋後首度向澳媒發聲！黃之鋒：情勢艱困但絕不放棄抗爭

黃之鋒日前接受澳洲版《天空新聞》訪問,他把握機會向國際社會說明香港情勢與港人精神:「香港已不再是香港,但我們仍會秉持港人的精神,持續抗爭。」(圖擷取自Youtube_Sky News Australia)

2020-08-19 21:13:51

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲《天空新聞》製作關於香港現況的新聞特輯,指出港版國安法之下,港人的自由受到政權的剝奪與壓迫,並線上訪問前香港眾志秘書長黃之鋒的說法。對此,黃之鋒表示,這是他在戰友周庭與壹傳媒創辦人黎智英獲釋後,所接受的第一個電視訪問,他把握機會向國際社會說明香港情勢與港人精神:「香港已不再是香港,但我們仍會秉持港人的精神,持續抗爭。」

澳洲《天空新聞》(Sky News)主播歐哈倫(Brent O’Halloran)製作「半自治的香港處境正在急轉直下(Semi-autonomous Hong Kong is on a remarkable downwards spiral)」新聞特輯,邀請因雨傘運動被捕、並在此次立法會議員選舉被拔去參選資格的黃之鋒,向澳洲社會介紹香港現今情勢。

歐哈倫開頭就指出,示威者入監、政治人物被取消參選資格,商業活動停滯等現象,成為現近香港的常態。

歐哈倫接著說,中共創的港版國安法,包含了66條定義模糊的條例,包含「禁止顛覆國家」、「禁止勾結外國勢力」等,今年6月起在香港實施,使得香港處境持續急遽惡化,在港版國安法之下,港人的自由被剝奪,也被侵蝕。觸法者恐將面臨無期徒刑,隨國安法而立的還有新成立的秘密警察組織。

「我們正面臨巨大的威脅,更恐將面臨無期徒刑。(the threat we face is tremendous, with the uncertainty of life sentence.)」黃之鋒在節目上指出,「香港已不再是香港,但我們仍會秉持港人的精神,持續抗爭。(Hong Kong is not Hong Kong anymore. But with the spirit of Hong Kongers we still continue to fight.)」

對此,黃之鋒18日在臉書發文分享該新聞特輯,感謝《天空新聞》的新聞專題,讓他得以在這段艱難的時間,跟世界述說香港的抗爭狀況,他指出,「這個訪問,剛好是我在周庭和黎智英等人獲釋以後,所接受的第一個電視訪問,我也把握機會跟國際社會說明我們的心聲。」

黃之鋒也表示,新聞特輯頗明顯的完整反映了國際社會對香港形勢的理解,相信這些理解亦是驅使外國媒體投放心力報導香港的重要原因。

前香港眾志成員林朗彥(左)、周庭(中)、黃之鋒(右)被港府起訴涉嫌煽惑示威者,以及參與未經批准集結罪等案,並於本月5日前往西九龍裁判法院出庭。(法新社)

