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    港府下重手 新進公務員若參加示威活動 被逮或遭起訴「一律開除」

    香港去年的反送中運動期間，有正值試用期的香港公務員因參加示威活動遭警方逮捕，其中有人遭到港府停職處分；港府對此表示，若有試用期的公務員因涉嫌參加非法活動被捕並遭起訴「都應立即開除」。（歐新社）

    香港去年的反送中運動期間，有正值試用期的香港公務員因參加示威活動遭警方逮捕，其中有人遭到港府停職處分；港府對此表示，若有試用期的公務員因涉嫌參加非法活動被捕並遭起訴「都應立即開除」。（歐新社）

    2020-08-19 20:35:09

    〔即時新聞／綜合報導〕香港去年的反送中運動期間，有正值試用期的香港公務人員因參加示威活動被警方逮捕，其中有人遭到港府停職處分；港府的公務員事務局對此在8月14日對政府各部門主管發布信函表示，若有處於試用期階段的公務人員因涉嫌參加非法公眾活動（unlawful public activities ）被捕甚至遭起訴，無論結果如何「都應立即開除」。

    綜合外媒報導，公務員事務局在信中指出，大眾期望公務員必須守法（law-abiding），不能參與任何非法活動，也不能支持或參與任何可能擾亂公眾秩序，或影響政府運作的活動，強調當局對有關行為採取「零容忍」態度；信中強調若有公務人員在試用期間，參與非法公眾活動而被捕或遭起訴，部門主管應按照《公務員事務規例》立即免職，即便在試用期內被捕但未被起訴，主管亦可按證據及法律意見解僱。

    香港特首林鄭月娥在昨天（8月18日）早上被問及此事時也表示，《港版國安法》第6條要求所有公職人員、包括公務員均須擁護《基本法》、效忠香港特別行政區，港府對公務員的要求不限於工作表現、專業知識，「對其行為操守的要求也很高」；她強調，港府會在試用期留意新入職人員的言行，包括其個人網頁的言論，「若這些令政府對該名員工產生負面看法，政府大有道理不再聘用」，此乃正常僱傭關係，不存在未審先判。

    香港新公務員工會批「做法凌駕法庭」

    香港新公務員工會主席顏武周對此表示，先前就有不少被捕或遭起訴的公務人員遭免職，公會也收到10多起救濟請求，但是有不少人被捕後也獲無罪釋放，證明遭逮捕不一定代表犯罪，「如果只是經過現場就被捕，然後就因為這樣遭免職，是不公平的」；香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭也批評，以往員工被捕，要經由法庭判有罪才會交由紀律委員會聆訊處分，要求即時解僱對於試用期員工並不公道，「公務員事務局做法凌駕法庭」。

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