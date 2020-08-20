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    「把整條涪江掛在窗外」建商超真實廣告 網讚：說到做到

    中國四川洪災肆虐，建商「把一整條涪江懸掛在你的窗外」廣告，讓網友大讚優秀。（圖擷自微博）

    中國四川洪災肆虐，建商「把一整條涪江懸掛在你的窗外」廣告，讓網友大讚優秀。（圖擷自微博）

    2020-08-20 15:03:41

    〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨成災，第5號洪水過境重慶，重慶市水利局18日首次啟動一級防汛應急，目前多地景點傳出災情，街道紛紛被洪水淹沒，但有中國網友PO出一家建商的廣告，上面寫說「把一整條涪江懸掛在你的窗外」，隨後再附上現在四川洪災的慘況，PO文的網友也加註說「這不是虛假廣告」，網友看完後紛紛笑說，建商「說到做到」。

    有中國網友在微博PO出一張建商的廣告，上面寫出「把一整條涪江懸掛在你的窗外」，圖中還能隱約看到「翡翠濱江」、「游輪生活」等字樣，然而現在四川正面臨洪災，相片中也看出馬路被洪水淹沒。

    這名中國網友也PO出另一張相片，顯示現在整座城市都泡在水中。而建商的廣告放到現在，似乎一語成讖，這名女網友也說「這不是虛假廣告」。其他中國網友看到之後，紛紛笑說「這是最真的廣告了」、「說明開發商描述的符合事實沒欺騙購房者」、「江景房」、「優秀的廣告」。

    相關圖片被分享到臉書之後，台灣網友也笑說「這家建設公司說到做到」、「雖然人家淹水很可憐啦，不過太荒謬我還是忍不住笑了」、「水岸生態宅」、「趙國江景第一排」、「美夢成真」、「推建商誠實」。還有網友惡搞，貼出「窗外魚兒水中游」的相片，讓網友紛紛好奇這是哪一家廠商的氣密窗。

    四川幾乎被泡在水中。（圖擷自微博）

    四川幾乎被泡在水中。（圖擷自微博）

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