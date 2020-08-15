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    淹怕了！中國推出救災神器「蛟龍」 宣稱翻覆能自動扶正

    中國近日水患成災，因此研發出救生艇「蛟龍」，宣稱能自動扶正，時速還可達65公里。（圖擷自微博）

    中國近日水患成災，因此研發出救生艇「蛟龍」，宣稱能自動扶正，時速還可達65公里。（圖擷自微博）

    2020-08-15 15:11:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期水患成災，許多民眾的家園都被洪水無情淹沒。日前中國為因應救災，推出了一款造型特殊的救生艇「蛟龍」，宣稱遇到激流、巨浪等，翻覆了也能自動扶正，還宣稱時速最高能達65公里。由於宣傳影片並未拍攝到救生艇自動扶正的畫面，也有許多中國網友表示「沒拍到自己翻回來？」

    綜合中媒報導，由於近日中國洪災嚴重，為了救援，因此研發了一款名為「蛟龍」的救生艇，宣稱這輛救生艇不同傳統救生艇，指出「蛟龍」採用三角型設計，聲稱此種造型能無懼巨浪、激流還有水壩，在水面上翻覆了也可以自動扶正。

    此外，「蛟龍」救生艇還宣稱擁有12個獨立的氣囊，就算在救災過程中，被不明物體刺破，整艘船體也不會因此漏水或塌陷；另外，救生艇行駛最高時速能達到65公里，中國官媒直呼「蛟龍」是救災神器。

    中國網友似乎對該救生艇的命名很不滿意，紛紛指出它的外型與名字不相配，表示「叫元寶都比蛟龍合適，看起來圓乎乎胖嘟嘟的」、「叫龍寶寶吧」、「像隻小龍蝦」、「像蹺蹺板又像搖搖馬」。

    也有中國網友指出，船體高度有2.3公尺，整體設計過高，不利於在草木較多的或低矮的區域工作，「如遇樹林樹梢，線桿電纜線等等障礙物，會無法通過」，另外，由於在新聞畫面中並未拍攝到「自動扶正」的畫面，因此也有網友問「沒拍到自己翻回來？」

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