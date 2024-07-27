快速挺進南海 美軍澳北大興土木

澳洲北領地的丁達爾空軍基地本月中大興土木，加快相關軍事設施建設。（路透）

2024/07/27 05:30

分散印太兵力 與中衝突時 亦不易受到攻擊

〔國際新聞中心／綜合報導〕路透廿六日報導，在審閱相關文件並與美國和澳洲國防官員訪談後，證實美軍正在澳洲北部興建基礎設施，以備在與中國爆發危機時，能協助美國投射軍力到南海。

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丁達爾空軍基地 美戰機軍演臨時基地

澳洲西北海岸的達爾文比東岸首府坎培拉更靠近菲律賓，長期以來一直是澳洲軍隊和美軍陸戰隊輪調部隊的駐軍城市，後者每年有六個月的時間駐守在達爾文。往南數百公里處的丁達爾（Tindal）空軍基地則是澳洲空軍的重要據點，也是美軍戰機在最近軍演中的臨時基地。

再成印太戰略要衝 美：兵力選擇更多元

在與中國的緊張升高之際，澳洲北部重新成為印太地區的戰略要衝。美國悄悄開始在此興建價值數億美元的設施，可以支援B-52轟炸機、F-22匿蹤戰機、加油機與運輸機，這些都是為了分散印太美軍兵力，使其不易受到攻擊的努力之一。美軍輪調陸戰隊指揮官馬爾維希爾說：「當你關注北澳的位置、特別是達爾文與印太地區的關係時，能夠讓兵力在危機中有多樣的選擇，總是件好事」。

澳洲北部成為美國海空軍海外建設支出的首要據點，美國國會的國防授權預算就超過三億美元。招標文件顯示，這些在二○二四與二五年開工的計畫，包括情報簡報室、供轟炸機使用的升級跑道、倉庫、資料中心和維修機庫都在施工中。官員在參觀兩個北部基地時透露，龐大的燃料儲存設施已經建好。

還有更多相關建設規劃中，包括在科科斯群島、巴布亞紐幾內亞和東帝汶等地建造碼頭、跑道、燃料庫和機棚，美國海軍六月為這筆高達廿億美元的項目尋求承包商。

澳低調強化基地 強調不應視為美軍基地

雖然「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）拉近了美澳的軍事關係，但對於美軍在澳洲北部大興土木，坎培拉當局基本上保持沉默。因為該議題十分敏感，歷屆政府都表示澳洲本土沒有美軍基地。澳洲政府最近強調，根據澳洲自二戰後最大規模的國防調整計畫，將斥資一四○億澳幣「強化」北部基地。

接受路透訪問的澳美國防官員說，新設施不應被視為美軍基地。負責澳洲空軍基礎建設的准將蒂利證實，華府正為這些將用來支援美軍行動的設施出資，「所有基地都將持續做為澳洲基地，但我們國際夥伴也能夠利用」。

對澳洲而言，北部基地提供更大進入南海的通道。丁達爾空軍基地的位置尤其重要，它提供澳美空軍機隊安全的內陸位置，美軍F-22戰機在本月的「漆黑」軍演中，就和澳洲空軍共用相關設施。該基地的招標文件顯示，停機坪和機庫可容納六架B-52轟炸機和加油機。澳洲已耗費十五億澳幣重新整修丁達爾。

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