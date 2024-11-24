一週內處死3毒販 新加坡男運57克海洛因遭絞刑處決

新加坡男子阿布杜拉（Rosman Abdullah）於22日被執行死刑。（擷取自The United Nations Human Rights Office/官網）

2024/11/24 11:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡當局22日宣布，一名男子因販運毒品海洛因遭絞刑處決，這是該國一週內執行的第3件死刑，同時也是今年第8位死刑被執行者。

根據新加坡中央肅毒局（CNB）聲明 ，死刑被執行者是55歲的新加坡男子阿布杜拉（Rosman Abdullah），2010年因販運57.43公克的海洛因而被判刑定罪，並於本（11）月22日在樟宜監獄絞刑伏法。

請繼續往下閱讀...

阿布杜拉是新加坡今年第8名被執行死刑者，其中7人的罪名是販運毒品，1人是謀殺。而在本月15日，另有兩名男性同樣因為販毒而遭到處決，分別是39歲馬來西亞人及53歲新加坡人。

根據《法新社》報導，聯合國與人權團體指出，沒有確切證據表明，死刑具有嚇阻作用，同時呼籲應廢除死刑。不過新加坡官員堅稱，死刑反而讓星國成為亞洲最安全的國家之一。根據新加坡濫用毒品法令規定，販運超過15公克的海洛因者，一旦罪名成立可被判處死刑。

新加坡中央肅毒局在聲明中提到，「死刑僅適用最嚴重的罪刑，例如販運大量毒品，不僅對毒品使用者個人，更對他們的家人和廣泛社會造成非常嚴重的傷害。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法