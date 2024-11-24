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    一週內處死3毒販 新加坡男運57克海洛因遭絞刑處決

    新加坡男子阿布杜拉（Rosman Abdullah）於22日被執行死刑。（擷取自The United Nations Human Rights Office/官網）

    新加坡男子阿布杜拉（Rosman Abdullah）於22日被執行死刑。（擷取自The United Nations Human Rights Office/官網）

    2024/11/24 11:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡當局22日宣布，一名男子因販運毒品海洛因遭絞刑處決，這是該國一週內執行的第3件死刑，同時也是今年第8位死刑被執行者。

    根據新加坡中央肅毒局（CNB）聲明 ，死刑被執行者是55歲的新加坡男子阿布杜拉（Rosman Abdullah），2010年因販運57.43公克的海洛因而被判刑定罪，並於本（11）月22日在樟宜監獄絞刑伏法。

    阿布杜拉是新加坡今年第8名被執行死刑者，其中7人的罪名是販運毒品，1人是謀殺。而在本月15日，另有兩名男性同樣因為販毒而遭到處決，分別是39歲馬來西亞人及53歲新加坡人。

    根據《法新社》報導，聯合國與人權團體指出，沒有確切證據表明，死刑具有嚇阻作用，同時呼籲應廢除死刑。不過新加坡官員堅稱，死刑反而讓星國成為亞洲最安全的國家之一。根據新加坡濫用毒品法令規定，販運超過15公克的海洛因者，一旦罪名成立可被判處死刑。

    新加坡中央肅毒局在聲明中提到，「死刑僅適用最嚴重的罪刑，例如販運大量毒品，不僅對毒品使用者個人，更對他們的家人和廣泛社會造成非常嚴重的傷害。」

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