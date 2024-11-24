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    傳川普擬設置「烏俄衝突特使」 由前國家情報總監出任

    內部消息人士透露，川普正在考慮設置「俄羅斯-烏克蘭衝突特使」，據悉可能由前國家情報總監、前駐德國大使格瑞尼爾出任。（路透）

    內部消息人士透露，川普正在考慮設置「俄羅斯-烏克蘭衝突特使」，據悉可能由前國家情報總監、前駐德國大使格瑞尼爾出任。（路透）

    2024/11/24 11:07

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普持續敲定內閣名單，有內部消息人士透露，川普正在考慮設置「俄羅斯-烏克蘭衝突特使」，據悉可能由前國家情報總監、前駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）出任。

    根據《路透》報導，4名內部消息人士透露，目前美國政府並沒有專門負責解決烏俄戰爭的特別職位，但川普目前正考慮設立此角色，雖然確定川普是否真的會設置「烏俄衝突特使」，但川普正強烈考慮中。

    格瑞尼爾曾在川普任內擔任駐德國大使，並曾在川普任內代理國家情報總監職務，若格瑞尼爾屆時出任「烏俄衝突特使」一職，他將在川普努力平息烏俄戰爭的過程中發揮關鍵作用。

    不過格瑞尼爾的部分主張可能會引起烏克蘭不滿，格瑞尼爾在7月一次會議中曾提到，他主張以建立「自治區」作為解決衝突的手段之一，且他不會支持烏克蘭在未來加入北大西洋公約組織（NATO）。

    針對川普是否設置「烏俄衝突特使」，川普交接團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）拒絕回應，僅表示川普的人事決定應由川普本人宣布。

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