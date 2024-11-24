衣索比亞狼「甜食癖好」曝光！舔花蜜如棒棒糖

研究顯示，衣索比亞狼能夠攝取花蜜，甚至可能扮演授粉者的角色。（美聯社檔案照）

2024/11/24 10:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學新聞網站《Science Alert》報導，科學家在衣索比亞發現一個令人驚奇的現象：瀕危物種衣索比亞狼（Ethiopian wolf, 學名：Canis simensis）竟舔食火炬百合（Kniphofia foliosa）的花蜜，畫面宛如享用棒棒糖。這項研究結果於11月19日刊登於《生態學》（Ecology）期刊，首次證實大型肉食動物能夠攝取花蜜，甚至可能扮演授粉者的角色。

衣索比亞狼是全球最瀕危的犬科動物之一，主要棲息於衣索比亞高原。長期以來，研究認為其飲食以齧齒類動物為主，屬於嚴格的肉食性動物。然而，這項新研究揭示了它們的「甜食癖好」。火炬百合的紅黃相間花朵分泌甜美的花蜜，吸引昆蟲與鳥類授粉，而科學家也首次記錄到這些狼群舔食花蜜的行為，進一步研究顯示這可能是其補充能量或微量營養素的策略。

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英國牛津大學生態學家暨研究共同作者珊卓·萊（Sandra Lai）在聲明中指出：「這些發現彰顯我們對這種世界上最受威脅的肉食動物仍有許多未知之處。」

研究團隊在連續四天的觀察中，追蹤了三個狼群的六隻個體。結果顯示，雖然大多數狼僅舔食少數花朵，但有一隻狼在一次覓食行為中造訪了多達30朵花。科學家發現，這些狼傾向於舔食靠近底部的成熟花朵，這些花蜜含量最高。在此過程中，狼的口鼻沾滿了花粉，意味著它們可能在無意間將花粉傳播至其他花朵，潛在地扮演授粉者的角色。

目前，科學家尚不確定這種行為是否對火炬百合的繁殖有顯著影響，但這項發現已徹底改變了對大型肉食動物飲食行為的理解。未來，研究團隊計畫進一步調查這種行為的生態意義及其對狼群健康的潛在益處。

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