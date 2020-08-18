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    長江上游支流現「百年一遇」洪水 四川史上首發最高級別警報

    中國四川自10日起受暴雨襲擊，17日才剛結束。今日又將迎新一輪強降雨。（圖翻攝自微博）

    中國四川自10日起受暴雨襲擊，17日才剛結束。今日又將迎新一輪強降雨。（圖翻攝自微博）

    2020-08-18 11:25:32

    〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨釀災，10日起強降雨狂灌四川，全省飽受水患之苦，昨日下午沱江上游才形成「50年一遇洪水」使中下游城鎮慘淹。今日凌晨官方又監測到青衣江雅安段已形成「百年一遇洪水」，預計整個青衣江流域水位全超預警，洪水將順勢而下，匯入長江支流，情勢嚴峻，迫使四川當局在今日5時發布史上首個一級防汛應急響應，而中央氣象台表示，強降雨將持續到明日。

    綜合中媒報導，中國當局今日凌晨2時監測到青衣江雅安段形成「100年一遇洪水」，每秒流量為1000立方公尺，使雅安多營坪站水位暴漲至590.62公尺，超保證水位1.25公尺，預計位在長江上游的青衣江流域將全面超過保證水位，洪水將順流而下在四川樂山縣和大渡河、岷江匯合，恐再形成全面超警超保洪水。形勢危急，迫使四川省防汛抗旱指揮部在今日5時啟動歷史上首個「一級防汛應急響應」，為最高級別警報。

    而根據中國中央氣象台預報，今日6時續發暴雨黃色預警，直至明日8時四川盆地北部、川西高原南部、雲南、貴州西南部、廣西西南部、廣東南部沿海、陝西中南部、山西中部、河北中部和東北部、北京西南部和東部、天津以及黑龍江東南部、吉林中部、遼寧中西部等地的部分地區將出現暴雨。

    四川省多地淹水嚴重、江河持續超預警水位，情勢嚴峻，四川史上首次啟動一級防汛應急響應。（圖翻攝自微博）

    四川省多地淹水嚴重、江河持續超預警水位，情勢嚴峻，四川史上首次啟動一級防汛應急響應。（圖翻攝自微博）

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