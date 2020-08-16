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    武漢肺炎》真的假的？加拿大網站驚爆：普廷女兒打疫苗後身亡

    俄國總統普廷11日宣布核准全球首支武漢肺炎疫苗，但因略過疫苗第3期臨床試驗，引發各國強烈質疑疫苗功效。（美聯社）

    俄國總統普廷11日宣布核准全球首支武漢肺炎疫苗，但因略過疫苗第3期臨床試驗，引發各國強烈質疑疫苗功效。（美聯社）

    2020-08-16 21:28:28

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在各國積極研發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗之際，俄羅斯總統普廷11日宣布核准全球首支疫苗「史普尼克-V」（Sputnik V），並透露其中1名女兒已接種。然而，加拿大一個新聞網站「今日多倫多」（Toronto Today）15日竟引述消息聲稱，普廷這名接種疫苗的女兒已病逝。不過俄國方面並無相關表述，因此對於普廷女兒注射疫苗後的確切情況，仍待進一步查證確認。

    報導引述「俄國內部消息」指出，普廷的女兒蒂訶諾娃（Katerina Tikhonova）在注射第2劑「史普尼克-V」疫苗後，不久即出現高燒、癲癇等情況，醫師團隊無法逆轉疫苗引發的意料之外的副作用，14日晚間宣告不治。

    報導還指出，蒂訶諾娃是第一起接種「史普尼克-V」後死亡的案例，證明這款疫苗並不安全，且克里姆林宮應為省略疫苗第3期臨床試驗負全責。

    普廷先前僅稱2名女兒之1已接種疫苗，並未直接透露是哪一位。針對疫苗副作用，普廷則曾說明女兒注射第1劑後，一度高燒攝氏38度，隔天即降至攝氏37度多；注射第2劑後，體溫再次微幅上升，但「她感覺良好，體內也出現很多抗體」。

    值得留意的是，該報導末段特別強調：「克里姆林宮會散布假消息，是眾所皆知的，所以很有可能對普廷女兒病逝一事撒謊，或將她的死亡歸咎於其他原因，而非疫苗。」

    根據「今日多倫多」網站介紹，該網站是由Mark Slapinski創辦及運作。

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