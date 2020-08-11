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    武漢肺炎》俄、中疫苗搶快 美專家打臉：應先認真測試

    美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（見圖）質疑中國及俄羅斯研發的疫苗安全性。（法新社）

    美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（見圖）質疑中國及俄羅斯研發的疫苗安全性。（法新社）

    2020-08-11 19:53:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球大流行，多國致力研發疫苗，更演變成疫苗研發競賽。在疫苗的商業化安全性測試尚未完成下，中國就迫不亟待準備拿軍人當白老鼠，俄羅斯的疫苗本月2日才剛完成臨床二期試驗，今（11）日卻搶先宣布成全球首註冊疫苗的國家。美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）質疑中國及俄羅斯研發的疫苗安全性，並稱，希望兩國的疫苗都有經過必要測試。

    疫苗臨床研發分為3個階段，一期主要評價安全性，二期主要評估疫苗的安全性，探索接種免疫程序，三期則主要在真實環境中觀察疫苗保護效力的安全性和有效性。在疾病流行的背景下，完成免疫原性評估通常需時6個月以上，完成保護力試驗需要更長時間，因此完成全部三期臨床試驗，且最後得出疫苗安全、有效的結論，應該至少約需一年。

    佛奇7日出席國會聽證會時，已公開質疑中、俄疫苗的安全性。他直截地說：「我希望中國及俄羅斯，在給任何人注射疫苗前，真的去測試他們的疫苗。」（I do hope that the Chinese and the Russians are actually testing the vaccine before they are administering the vaccine to anyone.）

    據英國《金融時報》報導，世界各國政府計劃將第一批經過驗證的武肺疫苗提供給最易受病毒感染的群體——醫療工作者時，中國卻正優先考慮處於另一條戰線上的群體：軍隊。中國疫苗生產商康希諾生物（CanSino Biologics）已為解放軍士兵提供武肺疫苗，儘管該疫苗的商業化安全性測試尚未完成。

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