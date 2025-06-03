罷免馬文君二階補件3828份過門檻 罷團：閃吧惡霸

南投罷免立委馬文君二階連署補件，罷團向南投縣選委會送交3828份，順利跨過補件門檻。（記者劉濱銓攝）

2025/06/03 15:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免立委馬文君二階連署，日前南投縣選委會因「草簽」大量剔除連署書引發爭議，經中選會行政調查救回199份連署書，加上各地志工積極補簽連署，「ALL罷馬」罷團今向選委會補件3828份，已超過當初被刪除的3817份，罷團說，補件份數3828就是「閃吧！惡霸」，連署總份數已達門檻的112％，希望能順利進入投票，下架不適任立委。

罷團指出，5月4日二階連署送件2萬748份，5月23日得知被公告刪除3817份，需補件1730份，南投縣選委會因此也被爆出大量剔除「草簽」連署書，經中選會救回199份後，實刪件數3618份，需補1531份，今則順利送出3828份，依既有合格份數1萬7091份，加上今日補件數，已過1萬8622份連署門檻，總計2萬919份，達成率為112％。

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罷馬領銜人曾郁凱表示，感謝所有志工與支持罷免的鄉親一同努力，正因南投縣選委會的違法剔除，讓全國志工能集結在南投，南投雙罷也是全國第一個進行補件的縣市，尤其在二階補件的倒數時刻，更讓罷團成員感受到來自全台志工的熱情協助，才能順利完成二階補件。

罷團也說，在完成罷馬補件後，後續團隊也會協助其他罷免團體，並將完成罷馬補件的棒子，交給罷免立委游顥團隊，希望南投雙罷能一起進入三階罷免投票，為台灣的未來努力。

南投罷免立委馬文君二階連署補件達陣，並將完成罷免補件的棒子交給罷免立委游顥團隊，盼能一起進入罷免投票。（記者劉濱銓攝）

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