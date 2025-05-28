巡田「一群黃色小鴨」衝過來 女網友秒變鴨媽媽奇遇影片曝

吳小姐到大埤稽核田地遇到一群小鴨從路旁的稻田及草叢竄出。（吳小姐提供）

2025/05/28 18:45

〔記者黃淑莉／雲林報導〕吳姓女子昨（27）日到雲林大埤巡田，突然有一群小鴨子從路旁稻田及草叢竄出，朝她而來，擔心小鴨子被狗咬及車輾死，她拿箱子把4、50隻小鴨全部載回家。「鴨子奇遇記」PO上Threads引起熱議，許多人留言想收養。吳小姐今天受訪說，看到一群鴨子朝她而來，感覺自己像鴨媽媽，雖不敢抓，但怕牠們被車子輾死，硬著頭皮帶回家，自己成了鴨子救援隊長。

吳小姐的「鴨子奇遇記」影片PO網，吸引3、4萬名網友觀看，大家覺得有趣，上千人留言，許多人想收養，也有人提醒，是不是鴨稻共生？最好不要亂撿。

請繼續往下閱讀...

吳小姐受訪說，看到一群鴨子朝自己而來有點嚇到，但看牠們很可愛，而且聽到路過阿伯說，若不把牠們抓走，可能會被狗咬死，或被車子輾死。她趕緊去找一個大紙箱，請阿伯幫忙把小鴨子抓進箱子帶回家，回到家又怕牠們會相互踩死，再拿小箱子分裝。

救鴨影片PO上網，有個專門收鴨的群組留言說可以全數收養，她也有加入群組，就把小鴨全部交由他們。

從吳小姐影片看起來，鴨子出現的地點旁有一堆廢棄鴨蛋，有民眾研判，小鴨孵蛋約4週時間，每顆蛋都會有鑑別師鑑別，所以會淘汰一些NG蛋，業者會把NG蛋放在農田旁當堆肥，最近溫度高，NG蛋可能因此孵化出小鴨。

吳小姐遇到小鴨的農田旁，有一堆廢棄鴨蛋殼。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法