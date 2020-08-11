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    武漢肺炎》菲律賓將接受俄國疫苗 杜特蒂自願第一個接種

    菲律賓將接受俄國研發的疫苗，總統杜特蒂表示，他自願成為菲國第一個接種俄國疫苗的人。（美聯社）

    菲律賓將接受俄國研發的疫苗，總統杜特蒂表示，他自願成為菲國第一個接種俄國疫苗的人。（美聯社）

    2020-08-11 19:54:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（11）日成為全球第一個註冊武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的國家，菲律賓將接受俄國研發的疫苗，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）還表示，他自願成為菲國第一個接種俄國疫苗的人。

    綜合外媒報導，菲律賓是東南亞疫情最嚴重的國家，迄今有13萬9538人確診，2312人死亡。菲國將接受由俄國提供的武漢肺炎疫苗，杜特蒂辦公室今日表示，菲國準備與莫斯科在疫苗方面合作進行臨床實驗、供應和生產。

    杜特蒂10日晚間在記者會上稱讚俄國迅速研發疫苗，「我會告訴普廷（Vladimir Putin）總統，我對你們在對抗武漢肺炎方面的研究深信不疑，相信你們生產的疫苗確實對人類有益。」

    為減輕民眾的恐懼，杜特蒂還提出願成為實驗白老鼠，「我們收到這批疫苗時，我將在眾人面前接受疫苗接種。讓我成為參加試驗的第一個人，沒有問題。」

    杜特蒂建議民眾參與臨床實驗，但未指定實驗機構，也沒有透露俄國提供疫苗的細節。他說，「他們想向我們提供疫苗，沒有說要付費，我認為普廷總統想免費幫助我們。」

    杜特蒂曾稱普廷為他的「偶像」，毫不掩飾他對俄羅斯領導人的欽佩，並希望促進兩國關係。

    杜特蒂稱，俄國的疫苗將在12月準備就緒，屆時「菲律賓將擺脫武漢肺炎，可享受一個和平的耶誕節」。

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