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    要窮人用汽油消毒口罩！杜特蒂重申：我沒在開玩笑

    杜特蒂竟再度重申「沒有酒精的話就去加油站用汽油消毒口罩，尤其對窮人來說」，並強調自己過去「沒在開玩笑」。（美聯社）

    杜特蒂竟再度重申「沒有酒精的話就去加油站用汽油消毒口罩，尤其對窮人來說」，並強調自己過去「沒在開玩笑」。（美聯社）

    2020-08-01 00:20:15

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）本月21日語出驚人，建議民眾以汽油消毒口罩，讓菲國衛生部官員事後幫忙澄清解圍稱他是「開玩笑」。沒想到31日杜特蒂竟然再度重申「沒有酒精的話就去加油站用汽油消毒口罩，尤其對窮人來說」，並強調自己「沒在開玩笑」。

    綜合外媒報導，杜特蒂本月21日竟建議民眾可以將口罩高掛，並用「來舒」（Lysol）牌的清潔劑來進行消毒，若是沒「來舒」也可以將口罩浸入汽油或柴油中消毒，這樣新冠病毒就活不了。

    杜特蒂建議用高度易燃物質消毒，讓菲律賓政府官員急忙跳出來解圍。菲律賓衛生部副部長維赫利（Maria Rosario Vergeire）事後急澄清，指稱杜特蒂的「建議」是開玩笑，千萬別當真；而杜特蒂的發言人羅克（Harry Roque）也硬凹說「總統已經就任4年，但你似乎還不認識總統，為什麼我們要用汽油洗口罩？」，強調杜特蒂只是開玩笑。

    《BBC》報導，杜特蒂31日再度口出狂言！他對於先前幫他解圍的說詞一概不領情，痛批「那些人（批評者）說我瘋了，太愚蠢了！如果我瘋了那就應該你來當總統，而不是我！」

    杜特蒂再度重申，如果民眾沒有酒精，特別是窮人，那就該去加油站，用汽油消毒。他強調「我沒在開玩笑！我不是在開玩笑，你們都擅自幫我解讀」。

    截至今日，菲律賓確診數已逼近9萬，而死亡數也快達到2千例。

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