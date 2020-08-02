武漢肺炎》菲律賓再創單日新高 確診突破10萬大關

菲律賓的武漢肺炎確診病例今（2）日突破10萬大關。圖為醫務人員在奎松市為採檢準備工具。（歐新社）

2020-08-02 18:43:12

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例今（2）日突破10萬大關，當地醫療組織表示，菲國正與病毒進行「一場失敗的抗疫戰」，要求總統對首都進行封鎖。

綜合外媒報導，菲律賓的確診病例是東南亞第2高，僅次於印尼，該國衛生部今日通報新增5032例確診，不僅再創下單日新高，也是菲國染疫總數突破10萬大關，達到10萬3185例。死亡人數則增加至2059人。

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在新增的確診病例中，有2737例來自馬尼拉大都會，其中奎松市569例，馬尼拉占了379例。另外463例則來自甲米地省（Cavite），449例來自宿霧市，326例來自拉古納省（Laguna），201例來自黎剎省（Rizal）。

菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）6月起放寬首都馬尼拉的防疫封鎖，在部分商場和工作場所重新開放並允許有限的大眾運輸後，隨著病毒檢測增加，感染人數急升，不到4週就增加5萬多人確診，醫院警告收治武肺患者的病房很快就會不堪重負。

在杜特蒂進一步放寬隔離限制並允許包括健身房、網咖、紋身店等更多商家重啟後，近百個醫療組織的領導人昨日舉行網路記者會，警告由於許多醫務人員生病，或出於恐懼、疲勞以及惡劣的工作條件而辭職，衛生系統可能會崩潰。

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