武漢肺炎》菲律賓日增6352例再創新高 首都圈今起重回封鎖

菲律賓今日新增6352例武漢肺炎確診病例，再創單日新高，也是該國在過去6天第5度刷新單日增幅。（美聯社）

2020-08-04 20:06:35

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，今（4）日新增6352例確診，再創單日新高，也是東南亞地區迄今最大單日增幅。

綜合外媒報導，菲律賓週二的單日增幅是過去6天來第5度刷新紀錄，染疫總數已達到11萬2593例，死亡人數增加11人到2115例。大部分新病例都在馬尼拉的國家首都區（NCR），有3139例，其他較多地區有拉古納省（Laguna）592例、甲米地省（Cavite）550例。

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菲國自6月放寬限制以來，確診病例數不斷飆漲，讓當局在本月2日宣布，馬尼拉大都會及附近的拉古納省、甲米地省、黎剎省（Rizal）和布拉干省（Bulacan），今起實施「改良式加強型社區隔離」（Modified Enhanced Community Quarantine, MECQ），直到本月18日。

菲國警方今日在大街上部署路障和檢查站，對首都馬尼拉和附近省份共約2800萬人、約4分之1人口實施封鎖措施，包括大眾運輸暫停、若有必有原因，允許民眾騎單車、機車或開車出行、每個家庭只有1人能外出採購食物等必需品。

當局派出數十輛巴士和軍車，運送醫療人員和經批准可到公司上班的人員，包括銀行、衛生和食品加工廠等。其他商家，如髮廊、體育館、餐廳和旅遊地等，今起再次關閉。

在政府宣布重新封城前，代表超過100萬名醫護的80個團體呼籲加強限制，因為該國的防疫戰正節節敗退。總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於週日回應已聽到建議，並籲醫護不要失去希望。

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