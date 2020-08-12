武漢肺炎》俄羅斯著手生產疫苗 預計2週內發布使用

俄羅斯衛生部長穆拉什科（見圖）今天在記者會上表示，目前已著手生產，首批疫苗將會在兩週內發布。（路透）

2020-08-12 19:57:57

〔即時新聞／綜合報導〕面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）昨（11）日宣布俄羅斯成全球首個註冊疫苗的國家，而女兒已進行接種。雖然各方公衛人士提出質疑，俄羅斯當局今指出，已經著手生產疫苗，預計2週內就會發布並投入使用。

俄羅斯總統普廷昨日表示，在經歷一個多月的人體測驗後，俄衛生部已經批准了由莫斯科「Gamaleya研究院」開發的全球首批疫苗，並將其命名為「史普尼克V」（Sputnik V），做為未來在國際市場販售的名稱。

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俄羅斯衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）今天在記者會上表示，目前已著手生產，首批疫苗將會在兩週內發布。

穆拉什科稱，疫苗主要用於國內，但也不排除出口，面對各方質疑，他則認為是出於競爭關係的恐懼。

俄國搶快註冊並著手生產疫苗，不少公衛人士提出質疑，我國中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中就表示，全球研發中的疫苗尚未完成人體臨床試驗，俄羅斯總統就讓重要親屬（女兒）施打，非常勇敢。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）質疑中國及俄羅斯研發的疫苗安全性，並希望兩國的疫苗都有經過必要測試。

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