朝聖防疫！希臘聖母升天節 今年取消「鑽轎腳」

8月15日是聖母升天節，希臘東正教教徒到蒂諾斯島朝聖，因應疫情，聖母聖像外頭加裝了一層玻璃，每名信徒親吻過玻璃表面後，工作人員都會立刻消毒。（美聯社）

2020-08-16 00:15:08

〔即時新聞／綜合報導〕每年的8月15日是聖母升天節，許多希臘東正教教徒都會到愛琴海上的蒂諾斯島（Tinos）朝聖，今年因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，雖然朝聖活動仍然照常舉行，卻必須遵守許多防疫規範。

綜合外媒報導，往年的朝聖儀式包含希臘海軍樂儀隊的遊行表演，將聖母聖像從教堂移往港口，信徒則會沿途跪在地上，等待聖像從他們上方通過，據信可以達到療癒的效果。但今年遊行取消，相關儀式也改在教堂內舉行，前來朝聖的信徒必須配戴口罩與保持社交安全距離。

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往年的8月15日蒂諾斯島上總是擠得水洩不通，今年朝聖的信徒只有數百人。在教堂內，只需等待幾分鐘就可以親自接觸到聖母聖像，不過工作人員加裝了一層玻璃在聖像外部，每個信徒親吻過玻璃後，工作人員都會立刻消毒。

主教多羅所（Dorotheos）表示，「前來朝聖的信徒不受疫情的影響，無論是戴口罩或是保持社交距離，都沒有減低他們對信仰的虔誠。」希臘疫情又再次升溫，每天新增的病例從夏初的2位數，在過去3天提升至200多例，目前確診數來到6632例，希臘政府也加強了防疫措施執行的力道。

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