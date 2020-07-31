武漢肺炎》希臘迫無國界醫生關隔離所 難民健康告急

勒斯博島（Lesbos）的難民營。（法新社）

2020-08-01 00:35:14

〔即時新聞／綜合報導〕一線醫療慈善機構無國界醫生組織（MSF）30日宣布，因希臘政府的施壓、施加罰款及罪責，組織已經被迫關閉在勒斯博島（Lesbos）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）隔離中心，對於面臨困境的希臘難民和移民，這是個嚴重的打擊。

《衛報》報導，從勒斯博島到首都雅典，希臘有眾多難民，有的患有嚴重疾病，卻因新法規無法獲得醫療保障或就醫。來自阿富汗的阿斯瑪安（Asmaan）今年10歲，8個月以來，她與家人住在勒斯博島一個營地周圍橄欖樹林的臨時帳篷裡；自3月23日以來，當地因疫情封鎖，她也一直待在這裡，是1萬7000多名尋求庇護者和難民之一。

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無國界醫生在營地正門外開設兒科診療所，阿斯瑪安時常去就診。她的母親說：「她整夜嘔吐、顫抖，變得麻木不仁。」母親提到阿斯瑪安的病症，「當她上廁所流血時，我們真的很震驚。」當阿斯瑪恩被診斷出患有腎臟急性炎症後，她被送往島上的醫院。當時醫院工作人員想把她送到大陸（希臘）接受治療。但是，在庇護程序完成之前，他們家庭不能離開勒斯博島

米蒂利尼（Mytilene）醫院傳染病主任安尼薩基斯（Babis Anitsakis）對《衛報》說：「只有高度嚴重的病例才能轉移到大陸（希臘）。當地居民也是如此。」他說，這種情況通常需要在營地中等待兩、三個月，然後才能安排轉移。

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