涉貪上尉李振育自菲押解返台 移送桃檢

涉貪陸軍第六軍團前上尉軍官李振育押解返台。 （記者劉信德攝）

2025/03/25 14:23

〔記者劉信德／桃園機場報導〕涉貪陸軍第六軍團前上尉軍官李振育，畏罪潛逃菲律賓未歸，經調查局與菲律賓執法機關歷經一年多的協調與合作，兩國執法人員在25日共同將李嫌自菲律賓押解返台歸案，在李嫌一下機後，由調查官宣讀權益及上銬，隨即移送桃園地檢署偵辦。

李振育於107、108年間擔任陸軍第六軍團政戰部上尉工程官，利用職務之便，偽造土地租賃契約等文書，私自將軍方列管國有眷地租予多家廠商，詐取超過388萬元，涉嫌違反貪污治罪條例。

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調查局桃園市調查處偵辦後，將李嫌移送台灣桃園地方檢察署，李振育遂於109年3月8日潛逃出境赴菲律賓未歸，桃園地檢署在109年11月17日發布通緝。

經調查局與菲國執法機關合作，於113年2月間在宿霧市逮捕李振育，並暫置移民局外國人收容所等待遣返，期間因他的姓名與另一名嫌疑人相同，導致遣返工作延宕。

調查局國際事務處科長羅益培表示，本案經調查局駐菲律賓法務秘書及移民署駐菲移民秘書與菲律賓國家調查局、移民局及檢察署等機關協調後解決法律爭議，台菲雙方執法人員於25日共同押解李振育返台歸案，並解送桃園地檢署歸案，展現調查局追緝外逃成果及打擊跨國犯罪決心。

涉貪陸軍第六軍團前上尉軍官李振育押解返台。 （記者劉信德攝）

涉貪陸軍第六軍團前上尉軍官李振育押解返台。 （記者劉信德攝）

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