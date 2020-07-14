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    武漢肺炎》沒飛機可搭 留學生騎單車48天從英國回希臘

    有名在英國留學的希臘籍學生，決定直接騎腳踏車踏上返鄉之旅，從出發到抵家，他總共花了48天，並騎了數千公里。（圖擷自IG「kleon.vs.lockdown」）

    有名在英國留學的希臘籍學生，決定直接騎腳踏車踏上返鄉之旅，從出發到抵家，他總共花了48天，並騎了數千公里。（圖擷自IG「kleon.vs.lockdown」）

    2020-07-14 21:23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，各地疫情嚴重，許多航班也因此停飛，有名在英國留學的希臘籍學生，決定直接騎腳踏車踏上返鄉之旅，從出發到抵家，他總共花了48天騎了數千公里。

    根據《CNN》報導，就讀英國亞伯丁大學（University of Aberdeen）大三的希臘籍留學生克里昂（Kleon Papadimitriou）原本想在3月底提前回家，避開武漢肺炎，沒想到航班全部都已經取消，讓他決定「冒險」騎腳踏車回家。

    克里昂去年曾參加腳踏車比賽，今年也有做短暫的相關訓練，他在下定決心後，購買需要的裝備以及一輛腳踏車，並在5月10號帶著魚罐頭、花生醬、麵包以及睡袋和帳篷踏上旅程，而克里昂的父母也能透過手機App，來隨時追蹤他的定位。

    克里昂每天約騎35至75英里（56至120公里），從英國經荷蘭、德國、奧地利、義大利，最後乘船到希臘帕特雷港，6月27日終於抵達雅典的家，抵達時，許多親朋好友、甚至陌生人都來迎接。

    克里昂說，從這段旅程學到很多，「對自己的能力更有信心」，並要向那些覺得「48天的自行車之旅很艱巨」的網友說：「當你把門檻定得很高，試圖達到雄心勃勃的目標時，無論最後是否實現，都必將從中獲得成長。」

    相關新聞請見︰

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    克里昂去年曾參加腳踏車比賽，今年也有做短暫的相關訓練，他在下定決心後，購買需要的裝備以及一輛腳踏車，並在5月10號帶著魚罐頭、花生醬、麵包以及睡袋和帳篷踏上旅程。（圖擷自IG「kleon.vs.lockdown」）

    克里昂去年曾參加腳踏車比賽，今年也有做短暫的相關訓練，他在下定決心後，購買需要的裝備以及一輛腳踏車，並在5月10號帶著魚罐頭、花生醬、麵包以及睡袋和帳篷踏上旅程。（圖擷自IG「kleon.vs.lockdown」）

    克里昂所騎的腳踏車是台灣品牌捷安特（Giant）。（圖擷自IG「kleon.vs.lockdown」）

    克里昂所騎的腳踏車是台灣品牌捷安特（Giant）。（圖擷自IG「kleon.vs.lockdown」）

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