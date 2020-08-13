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    武漢肺炎》希臘小島難民營首例確診 擁擠衛生差不利防疫

    位於希臘小島上的難民營，出現首例武漢肺炎確診患者。（法新社）

    位於希臘小島上的難民營，出現首例武漢肺炎確診患者。（法新社）

    2020-08-13 23:40:38

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，位於希臘外島上的難民營，昨（12）日出現首例陽性確診患者。

    《法新社》報導，確診患者為一位來自葉門的35歲男性，居住於希俄斯島（Chios）的小瓶（Vial）難民營，該營地共住有3800多人，是原本容納量的3倍以上。官員說：該名男子已在當地醫院隔離，另有30人正在接受檢查。

    這不是首次希臘難民營爆出疫情，4月時，希臘本島伯羅奔尼撒（Peloponnese）的一間移民旅舍裡，共有150個人染疫。但此次的案例，是首度發生在人口密集的外島難民營，聯合國難民署（the UN refugee agency）不斷呼籲希臘政府應該降低難民營的擁擠程度，除了無法保持社交安全距離，糟糕的衛生環境也會使疫情快速擴散。

    這些位在希臘小島的難民營目前皆處於封鎖狀態，出入受到嚴格管制，直到8月31日。近期有20名尋求庇護者抵達勒斯博島 （Lesbos）後被測出陽性反應，進行14天的隔離措施。

    無國界醫生組織（MSF）7月表示，由於計畫發生爭議，專為當地難民營服務的隔離中心被迫關閉。無國界醫生組織在一份聲明批評希臘政府對難民營的封鎖行為，「限制尋求庇護者的行動自由，會更限縮他們已經十分短缺的基本服務與醫療服務。」

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