龐皮歐籲釋放塔利班囚 加速推動阿富汗和平進程

美國國務卿龐皮歐呼籲阿富汗，在今日的支爾格大會協議釋放塔利班囚，加速推動阿富汗和平進程。圖為上月底釋放的塔利班囚犯。（法新社資料照）

2020-08-07 13:52:23

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗政要將在今（7）日聚集在首都喀布爾（Kabul）參加支爾格大會（Loya Jirga），並將決定是否釋放民兵組織塔利班（Taliban）4百名囚犯，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）則呼籲與會者釋放囚犯，為阿富汗和平進程取得進展。

綜合外媒報導，美國今年2月與塔利班簽署協議，阿富汗政府承諾將釋放5千名塔利班囚犯，截至目前已釋放4600人，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）日前則表示，剩下的4百名囚犯因涉及嚴重犯罪，自己無權釋放，將待支爾格大會決議。

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龐皮歐聲明承認，釋放這些囚犯是不受歡迎的決定，但這項艱難的行動可能使阿富汗和盟友達成長期尋求的結果，進行直接對話、減少暴力、達成和平協議最後結束戰爭。

龐皮歐也承諾，若雙方決定開始進行和平會談，美國也將提供協助。塔利班和阿富汗政府的和平會談時間將受今（7）日會議結果影響，雙方已協議在完成交換囚犯後，開始和平會談。

據報導，塔利班已釋放1千名阿富汗安全部隊人員，阿富汗則已釋放4600人，目前僅剩的4百人當中，許多囚犯被控犯有嚴重罪行，涉嫌殺害許多無辜民眾，其中更有超過150人被判處死刑。

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