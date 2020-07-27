為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    阿富汗戰爭延燒數年 聯合國：今年上半年3千多平民死傷

    聯合國今（27日）表示，對平民來說，阿富汗是擁有全球最致命內戰的國家。（歐新社）

    聯合國今（27日）表示，對平民來說，阿富汗是擁有全球最致命內戰的國家。（歐新社）

    2020-07-27 19:13:28

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）與執政者的內戰延燒多年，縱使過程中多次進行和談，但聯合國今（27日）表示，由於政府與塔利班的各種對抗，2020年的前6個月仍有1282位平民死亡、2176人輕重傷，並指出，阿富汗仍是擁有全球最致命內戰的國家。

    《路透》報導，聯合國駐阿富汗援助團（United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA）指出，傷亡人數比去年（2019）同期下降13%，但塔利班透過各種爆炸裝置的使用、綁架、私刑處決等，仍然造成大比例的平民死亡；駐阿援助團補充，空襲和戰火間接波及所造成的所有傷亡中，43%為平民、僅23%為政府軍隊。

    美國2月和塔利班在卡達首都多哈（Doha）簽訂和平協議，承諾將軍隊退出阿富汗，協議內容包含囚犯交換，阿富汗須釋放5千名塔利班囚犯，以交換塔利班釋放1千名阿富汗安全部隊人員。

    塔利班23日承諾，只要完成目前正在進行的囚犯交換，最快將在8月的古爾邦節（Eid al-Adha）後，與政府進行和平會談；但阿富汗政府目前已釋放4千多名囚犯，不願意再釋放約6百名塔利班的激進份子，其罪刑包含謀殺、販毒、重大襲擊等，雙方談判陷入膠著。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    阿富汗和平進程露曙光 塔利班透露最快下月會談
    2020-07-24 12:37

    阿富汗和平進程露曙光 塔利班透露最快下月會談
    阿富汗和平之路漫長 安全部隊空襲釀45死
    2020-07-23 11:53

    阿富汗和平之路漫長 安全部隊空襲釀45死
    後疫情時代 伊甸籲關注身障就業需求

    後疫情時代 伊甸籲關注身障就業需求
    報仇！阿富汗少女直擊父母遭殺害 怒拿AK-47擊斃凶手2神學士
    2020-07-21 20:38

    報仇！阿富汗少女直擊父母遭殺害 怒拿AK-47擊斃凶手2神學士
    塔利班重組談判代表團 美專家看好阿富汗和平會談
    2020-07-19 13:43

    塔利班重組談判代表團 美專家看好阿富汗和平會談
    軍情動態》遵守與塔利班協議！美軍撤出阿富汗5軍事基地
    2020-07-15 23:47

    軍情動態》遵守與塔利班協議！美軍撤出阿富汗5軍事基地
    阿富汗盼和平會談 控塔利班一週綁架60平民
    2020-06-22 10:53

    阿富汗盼和平會談 控塔利班一週綁架60平民
    國際今日熱門
    2020-07-26 20:06

    武漢肺炎》美上週連4天逾千病逝 超過150專家呼籲封城

    2020-07-26 23:50

    美軍機進逼上海！離中國領海比台北到台中還近

    2020-07-26 20:15

    選舉主任提問量居冠 黃之鋒：鉅細無遺的政治審查

    2020-07-26 20:23

    法國南特主教座堂遭焚 盧安達志工坦承縱火

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播