阿富汗戰爭延燒數年 聯合國：今年上半年3千多平民死傷

聯合國今（27日）表示，對平民來說，阿富汗是擁有全球最致命內戰的國家。（歐新社）

2020-07-27 19:13:28

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）與執政者的內戰延燒多年，縱使過程中多次進行和談，但聯合國今（27日）表示，由於政府與塔利班的各種對抗，2020年的前6個月仍有1282位平民死亡、2176人輕重傷，並指出，阿富汗仍是擁有全球最致命內戰的國家。

《路透》報導，聯合國駐阿富汗援助團（United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA）指出，傷亡人數比去年（2019）同期下降13%，但塔利班透過各種爆炸裝置的使用、綁架、私刑處決等，仍然造成大比例的平民死亡；駐阿援助團補充，空襲和戰火間接波及所造成的所有傷亡中，43%為平民、僅23%為政府軍隊。

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美國2月和塔利班在卡達首都多哈（Doha）簽訂和平協議，承諾將軍隊退出阿富汗，協議內容包含囚犯交換，阿富汗須釋放5千名塔利班囚犯，以交換塔利班釋放1千名阿富汗安全部隊人員。

塔利班23日承諾，只要完成目前正在進行的囚犯交換，最快將在8月的古爾邦節（Eid al-Adha）後，與政府進行和平會談；但阿富汗政府目前已釋放4千多名囚犯，不願意再釋放約6百名塔利班的激進份子，其罪刑包含謀殺、販毒、重大襲擊等，雙方談判陷入膠著。

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