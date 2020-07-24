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    阿富汗和平進程露曙光 塔利班透露最快下月會談

    塔利班發言人沙辛23日透露，只要完成囚犯交換，最快在下月就可以開始和平會談。圖為阿富汗政府釋放的塔利班囚犯。（美聯社）

    塔利班發言人沙辛23日透露，只要完成囚犯交換，最快在下月就可以開始和平會談。圖為阿富汗政府釋放的塔利班囚犯。（美聯社）

    2020-07-24 12:37:07

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）23日表示，只要完成目前正在進行的囚犯交換，最快將在下（8）月的古爾邦節（Eid al-Adha）後，與阿富汗政府進行和平會談。這是雙方自3月以來，首次透露談判日程計畫，可望結束阿富汗國內長達19年的動亂。

    《法新社》報導，塔利班發言人沙辛（Suhail Shaheen）23日推文表示，塔利班已準備好在古爾邦節後立即開始和平會談，只要阿富汗政府完成釋放囚犯的程序。沙辛也補充表示，塔利班已按照協議釋放所有阿富汗安全部隊人員。

    美國在2月時和塔利班簽訂和平協議，承諾將軍隊退出阿富汗，協議內容也包含囚犯交換，阿富汗須釋放5千名塔利班囚犯，塔利班則將釋放1千名阿富汗安全部隊人員。據報導，截至目前為止，阿富汗當局已釋放4400人，塔利班則已釋放864名政府軍。

    阿富汗國家安全委員會發言人法薩爾（Javid Faisal）表示，獲釋的幾名塔利班囚犯是「危險的戰鬥人員」，迅速的返回戰場。法薩爾回應沙辛的推文表示，塔利班必須遵守承諾，制止被釋放的囚犯再出現暴力行動。終止暴力，才能盡快為阿富和內部對談做準備。

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