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    穆斯林宰牲節前夕 阿富汗汽車炸彈攻擊17死

    伊斯蘭教宰牲節前夕，阿富汗洛加爾省發生汽車炸彈攻擊，造成17人死亡、21人受傷。（歐新社）

    伊斯蘭教宰牲節前夕，阿富汗洛加爾省發生汽車炸彈攻擊，造成17人死亡、21人受傷。（歐新社）

    2020-07-31 11:21:56

    〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭宰牲節（古爾邦節，Eid al-Adha）將在今（31）日登場，阿富汗政府和民兵組織塔利班（Taliban）日前宣布，為慶祝宰牲節將停火3天，為和平談判鋪路，30日卻再次發生汽車炸彈攻擊，造成至少17人死亡。

    綜合外媒報導，阿富汗洛加爾省（Logar province）30日發生一起自殺汽車炸彈攻擊，當地醫師塞迪古拉（Sediqullah）表示，事件共造成17人死亡和21人受傷。洛加爾省長發言人勞昂指出，自殺炸彈攻擊發生在人潮密集的地區，當地民眾正在為宰牲節採購。現場目擊者艾哈默德（Jamshed Ahmad）則表示，爆炸事件發生在省長辦公室附近。

    阿富汗內政部也證實爆炸事件，發言人阿里安（Tariq Arian）譴責攻擊行動並指出，恐怖份子在宰牲節前夕再次發動攻擊，殺害許多民眾。洛加爾省警察發言人艾哈邁德扎伊（Shahpoor Ahmadzai）則表示，爆炸疑針對洛加爾省首府的安全部隊，造成人員傷亡，並強調，市區已加強人員派遣，為宰牲節的安全措施做準備。

    塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）隨後表明，塔利班組織與這次的爆炸事件無關。目前未有其他組織承認發動這起自殺攻擊。據報導，塔利班在29日宣布，因應宰牲節，自7月31日起停火3天，阿富汗政府和塔利班的和平會談，最快則將在下週開始。

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