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    戰爭也沒這麼慘！貝魯特爆炸重創醫院 「最需醫療時刻」仍收治傷患

    黎巴嫩首都貝魯特的港口4日驚傳大爆炸，逾70人死亡、數千人受傷。（法新社）

    黎巴嫩首都貝魯特的港口4日驚傳大爆炸，逾70人死亡、數千人受傷。（法新社）

    2020-08-05 10:36:22

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特的港口4日驚傳大爆炸，逾70人死亡、數千人受傷。目前是最需要醫療設施的時刻，未料卻傳出有醫院被巨大爆炸威力波及，玻璃碎裂濺飛、天花板掉落砸中患者，就有醫師直言，每層樓都受損，即便戰爭期間也從沒見過。

    《紐約時報》報導，貝魯特最大醫院之一的聖喬治醫院受到嚴重損壞，不得不關閉將患者轉院安置，數十名患者、訪客被掉落的碎屑、玻璃所傷。

    報導指出，兒童血液腫瘤科負責人諾恩（Peter Noun）表示，所有東西掉落、窗戶破掉、天花板碎裂，導致病人家屬受傷，其中1名探望孩子的父親傷勢嚴峻插管，諾恩感嘆「即使戰爭期間，我也沒看過這種景象，根本是災難」。

    報導指出，另一間比哈茲醫院高層阿札（Rima Azar）則說，醫院入口大門被震破，整個天花板掉下砸在部分病房的患者身上，「我們聽見爆炸聲響，接著周遭一切都在震動」。不過，阿札也提到，雖然爆炸造成嚴重破壞，但事發後數小時內，擁有60個床位的該院，仍治療了500名患者。

    報導提及，醫護人員目前擔心，港口附近的一處倉庫，放有該國主要疫苗與藥品庫存，不知是否完好無缺。

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