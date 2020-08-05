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    港口炸成平地畫面曝光！貝魯特驚爆 至少78死4千傷

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，死傷人數持續增加，官員指目前死亡人數已超過70人，受傷人數也增至超過4千人。（法新社）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，死傷人數持續增加，官員指目前死亡人數已超過70人，受傷人數也增至超過4千人。（法新社）

    2020-08-05 07:10:57

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，死傷人數持續增加，官員指目前死亡人數至少78人，受傷超過4千人，並有部分死者被埋在瓦礫堆中，貝魯特省長阿鮑德（Marwan Abboud）稱此次災難讓他想起在日本廣島和長崎爆炸的原子彈。

    總理家人也受傷 總統稱2750公噸硝酸銨釀禍

    據當地媒體稱，爆炸發生的港口存放著爆竹，港口大部分地區被夷為平地，全市均感受到震波。當局則指爆炸起因可能是由易爆物料引起，該國總統奧恩指這些物料是2750公噸硝酸銨，並震怒表示儲放6年卻毫無安全措施「無法接受」。

    綜合媒體報導，黎巴嫩首都貝魯特於4日傍晚6點驚傳爆炸事件，幾乎整座貝魯特城都遭波及，據指爆炸地點位於市中心附近的港口區，目前傳出有兩次爆炸，在爆炸後產生巨大蘑菇雲，並造成大火，鄰近港口的大部分地區幾乎都被夷為平地，震波更是橫掃全市，連遠在150英里（約240公里）外的塞浦路斯（Cyprus）居民都能感受到，目前已知市內多間建築受損，街道滿目瘡痍，住宅玻璃被震碎，甚至有陽台被震垮，停在路邊的車輛也損毀。

    當局指出，目前傷亡人數已增至78死，《BBC》報導引述該國衛生部長指，受傷人數已超過4000人。目前仍有多人受困瓦礫堆中，由於入夜加上停電，讓搜索難度增加。大量的傷亡也讓當地醫院難以負荷，部分傷者須被送往其他地區的醫院接受治療，當地醫院也呼籲外界提供血液，以及發電機來維持照明。除了一般民眾外，總理迪亞布（Hassan Diab）的夫人和女兒也受傷，聯合國維和部隊的一艘船也遭波及，船上的維和部隊也有人被炸傷，部分人員傷情嚴重。

    針對爆炸起因，該國安全總局目前稱，可能是由多年前從一艘船上所沒收、並儲存在港口倉庫的高爆裂物引發。總統奧恩（Michel Aoun）則聲稱港口倉庫6年來存放2750公噸硝酸銨（Ammonium Nitrate）卻無安全措施，表示無法接受，並建議內閣宣布緊急狀態兩週。

    黎巴嫩總理迪亞布則將此次爆炸形容遭遇重大災難，並宣布週二是全國哀悼日，他也表示要針對引發爆炸的倉庫進行究責。貝魯特省長阿鮑德（Marwan Abboud）受訪時則指貝魯特是個受難的城市，並稱此次的災難讓他想起二戰時期，發生在日本的廣島與長崎原子彈爆炸。

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，死傷人數持續增加，官員指目前死亡人數已超過70人，受傷人數也增至超過4千人。（美聯社）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，死傷人數持續增加，官員指目前死亡人數已超過70人，受傷人數也增至超過4千人。（美聯社）

    當局則指爆炸起因可能是由易爆物料引起，該國總統奧恩指這些物料是2750公噸硝酸銨，並震怒表示儲放6年卻毫無安全「無法接受」。（歐新社）

    當局則指爆炸起因可能是由易爆物料引起，該國總統奧恩指這些物料是2750公噸硝酸銨，並震怒表示儲放6年卻毫無安全「無法接受」。（歐新社）

    當局則指爆炸起因可能是由易爆物料引起，該國總統奧恩指這些物料是2750公噸硝酸銨，並震怒表示儲放6年卻毫無安全「無法接受」。（路透）

    當局則指爆炸起因可能是由易爆物料引起，該國總統奧恩指這些物料是2750公噸硝酸銨，並震怒表示儲放6年卻毫無安全「無法接受」。（路透）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，港口大部分地區被夷為平地，全市均感受到震波。（法新社）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，港口大部分地區被夷為平地，全市均感受到震波。（法新社）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，港口大部分地區被夷為平地，全市均感受到震波。（法新社）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，港口大部分地區被夷為平地，全市均感受到震波。（法新社）

    大量的傷亡也讓當地醫院難以負荷，部分傷者須被送往其他地區的醫院接受治療。圖為醫院門口也被震壞，門外許多傷者等待治療。（歐新社）

    大量的傷亡也讓當地醫院難以負荷，部分傷者須被送往其他地區的醫院接受治療。圖為醫院門口也被震壞，門外許多傷者等待治療。（歐新社）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，港口大部分地區被夷為平地，全市均感受到震波。（法新社）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，港口大部分地區被夷為平地，全市均感受到震波。（法新社）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸。（路透）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸。（路透）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，港口大部分地區被夷為平地，全市均感受到震波。（美聯社）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，港口大部分地區被夷為平地，全市均感受到震波。（美聯社）

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