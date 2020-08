港口炸成平地畫面曝光！貝魯特驚爆 至少78死4千傷

黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸,死傷人數持續增加,官員指目前死亡人數已超過70人,受傷人數也增至超過4千人。(法新社)

2020-08-05 07:10:57

〔即時新聞/綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸,死傷人數持續增加,官員指目前死亡人數至少78人,受傷超過4千人,並有部分死者被埋在瓦礫堆中,貝魯特省長阿鮑德(Marwan Abboud)稱此次災難讓他想起在日本廣島和長崎爆炸的原子彈。

總理家人也受傷 總統稱2750公噸硝酸銨釀禍

據當地媒體稱,爆炸發生的港口存放著爆竹,港口大部分地區被夷為平地,全市均感受到震波。當局則指爆炸起因可能是由易爆物料引起,該國總統奧恩指這些物料是2750公噸硝酸銨,並震怒表示儲放6年卻毫無安全措施「無法接受」。

綜合媒體報導,黎巴嫩首都貝魯特於4日傍晚6點驚傳爆炸事件,幾乎整座貝魯特城都遭波及,據指爆炸地點位於市中心附近的港口區,目前傳出有兩次爆炸,在爆炸後產生巨大蘑菇雲,並造成大火,鄰近港口的大部分地區幾乎都被夷為平地,震波更是橫掃全市,連遠在150英里(約240公里)外的塞浦路斯(Cyprus)居民都能感受到,目前已知市內多間建築受損,街道滿目瘡痍,住宅玻璃被震碎,甚至有陽台被震垮,停在路邊的車輛也損毀。

當局指出,目前傷亡人數已增至78死,《BBC》報導引述該國衛生部長指,受傷人數已超過4000人。目前仍有多人受困瓦礫堆中,由於入夜加上停電,讓搜索難度增加。大量的傷亡也讓當地醫院難以負荷,部分傷者須被送往其他地區的醫院接受治療,當地醫院也呼籲外界提供血液,以及發電機來維持照明。除了一般民眾外,總理迪亞布(Hassan Diab)的夫人和女兒也受傷,聯合國維和部隊的一艘船也遭波及,船上的維和部隊也有人被炸傷,部分人員傷情嚴重。

針對爆炸起因,該國安全總局目前稱,可能是由多年前從一艘船上所沒收、並儲存在港口倉庫的高爆裂物引發。總統奧恩(Michel Aoun)則聲稱港口倉庫6年來存放2750公噸硝酸銨(Ammonium Nitrate)卻無安全措施,表示無法接受,並建議內閣宣布緊急狀態兩週。

黎巴嫩總理迪亞布則將此次爆炸形容遭遇重大災難,並宣布週二是全國哀悼日,他也表示要針對引發爆炸的倉庫進行究責。貝魯特省長阿鮑德(Marwan Abboud)受訪時則指貝魯特是個受難的城市,並稱此次的災難讓他想起二戰時期,發生在日本的廣島與長崎原子彈爆炸。

This 2020 has brought us only terrible things and is continuing. ???????????? #Beirut pic.twitter.com/vgl4hJfVbc — Valentina ???? (@Valenti69127502) August 4, 2020

Terrifying video from a guy driving his car while filming the Beirut explosion...pic.twitter.com/0XpfqCw22L — Rex Chapman???????? (@RexChapman) August 4, 2020

The photographer who trying to document this video he died ????



Pray for Lebanon .



#Beirut #بيروت pic.twitter.com/HNWQPSFXHT — Janna ⁩⁦????????⁩ (@jannamahmoud3) August 4, 2020

A father trying to protect his son during the #Beirut Explosions. ???? pic.twitter.com/H0jmAj5VLh — Hussnain Mushtaq (@hussnain_m_10) August 4, 2020

In 2020, we’ve had:



- WW3 scares

- Kobe & Gigi’s death

- Australia burning

- A worldwide pandemic

- All sporting events cancelled

- Confirmed UFO sightings

- Murder Hornets

- And now Anonymous has returned

- August



Pray for Lebanon #Beirut



pic.twitter.com/7GRcXpje2G — Martial (@Martial_15) August 4, 2020

黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸,死傷人數持續增加,官員指目前死亡人數已超過70人,受傷人數也增至超過4千人。(美聯社)

當局則指爆炸起因可能是由易爆物料引起,該國總統奧恩指這些物料是2750公噸硝酸銨,並震怒表示儲放6年卻毫無安全「無法接受」。(歐新社)

大量的傷亡也讓當地醫院難以負荷,部分傷者須被送往其他地區的醫院接受治療。圖為醫院門口也被震壞,門外許多傷者等待治療。(歐新社)

