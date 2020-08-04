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    黎巴嫩首都港口驚天大爆炸 至少10死恐數百傷

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸。（路透）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸。（路透）

    2020-08-05 00:34:27

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，未經證實的消息稱有第2次爆炸，已傳出至少有10人死亡，官員稱有數百人受傷。

    綜合外媒報導，黎巴嫩的國家通訊社稱，貝魯特港口附近一個倉庫發生大火引發爆炸，一些當地電視台稱，爆炸發生的港口存放著爆竹。半島電視台記者說，在數公里外都可感受到爆炸威力，「整個城市都感覺到爆炸。街道上亂七八糟」。

    從網路發布的照片和影片可見，爆炸發生後，天空中出現巨大蘑菇雲，爆炸地點周圍的建築物和辦公室遭嚴重損壞，有商店和辦公室的窗戶被炸開，雜物四散。

    黎巴嫩衛生部長哈山（Hamad Hassan）表示，有數百人在爆炸中受傷。當地媒體則引述目擊者稱，恐有數十人死亡、數百人受傷。黎巴嫩安全和醫療單位的消息人士透露，爆炸後至少有10具遺體送到醫院。

    黎巴嫩《每日星報》（Daily Star）則指出，週二發生了2次爆炸，一起在港口，另一起則發生在已故總統哈里里（Rafik Hariri）的故居附近。

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸。（歐新社）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸。（歐新社）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，威力超乎想像。（取自推特）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，威力超乎想像。（取自推特）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸。（彭博）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸。（彭博）

    黎巴嫩衛生部長哈山表示，有數百人在爆炸中受傷。（彭博）

    黎巴嫩衛生部長哈山表示，有數百人在爆炸中受傷。（彭博）

    黎巴嫩4日的爆炸威力驚人，周圍地區可見玻璃破裂、雜物四散。（美聯社）

    黎巴嫩4日的爆炸威力驚人，周圍地區可見玻璃破裂、雜物四散。（美聯社）

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