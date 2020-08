黎巴嫩首都港口驚天大爆炸 至少10死恐數百傷

2020-08-05 00:34:27

〔即時新聞/綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸,未經證實的消息稱有第2次爆炸,已傳出至少有10人死亡,官員稱有數百人受傷。

綜合外媒報導,黎巴嫩的國家通訊社稱,貝魯特港口附近一個倉庫發生大火引發爆炸,一些當地電視台稱,爆炸發生的港口存放著爆竹。半島電視台記者說,在數公里外都可感受到爆炸威力,「整個城市都感覺到爆炸。街道上亂七八糟」。

從網路發布的照片和影片可見,爆炸發生後,天空中出現巨大蘑菇雲,爆炸地點周圍的建築物和辦公室遭嚴重損壞,有商店和辦公室的窗戶被炸開,雜物四散。

黎巴嫩衛生部長哈山(Hamad Hassan)表示,有數百人在爆炸中受傷。當地媒體則引述目擊者稱,恐有數十人死亡、數百人受傷。黎巴嫩安全和醫療單位的消息人士透露,爆炸後至少有10具遺體送到醫院。

黎巴嫩《每日星報》(Daily Star)則指出,週二發生了2次爆炸,一起在港口,另一起則發生在已故總統哈里里(Rafik Hariri)的故居附近。

My God. Lebanon economy collapsing and now this massive explosion. Beirut port (and a lot more, from the looks of it) utterly destroyed. Can’t imagine the human toll we are going to see. pic.twitter.com/vljWYftJWE