夫妻戴納粹面罩購物 沃爾瑪列黑名單1年內禁入
〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，零售商沃爾瑪（Walmart）日前宣布，顧客購物時需配戴口罩，近日網路上卻出現影片，一對夫妻在沃爾瑪店內戴著印有納粹標誌的面罩，引發批評。沃爾瑪隨後也聲明表示，已將2人列入黑名單，1年內不得進入全美沃爾瑪商店。
綜合外媒報導，一名美國網友在臉書發布影片，一對夫妻在明尼蘇達州沃爾瑪購物時，臉上戴著納粹符號的面罩，夫妻被其他購物者批評時，這名女子則表示，自己不是納粹人士，並指出，帶著納粹符號的面罩只是為了抗議即將發生在美國的社會主義。
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明尼蘇達州長沃茨（Tim Walz）日前頒布行政命令，要求州內民眾戴口罩。這對夫妻以配戴納粹面罩的行為，抗議明尼蘇達的口罩命令。沃茨也在事件後推文，感謝那些制止這件令人無法接受、加劇仇恨行為的人。
馬紹爾市長伯恩斯（Robert Byrnes）則表示，這對夫妻不能代表馬紹爾的1.4萬居民，並對市區內出現納粹的標誌感到失望。
沃爾瑪官方聲明表示，在明尼蘇達州馬紹爾（Marshall）的沃爾瑪店內所發生的事令人無法接受，沃爾瑪公司致力於為所有顧客提供安全舒適的購物環境，不會容忍任何形式的歧視或騷擾。聲明提到，沃爾瑪為維護顧客本人和他人的健康安全，要求顧客戴上口罩，不幸的是有些人以疫情為由，對店內的客人和員工造成困擾。沃爾瑪也宣布，這對夫婦被禁止進入全美的沃爾瑪商店至少1年。