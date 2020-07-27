夫妻戴納粹面罩購物 沃爾瑪列黑名單1年內禁入

美國有對夫妻因戴納粹符號面罩在明尼蘇達州的沃爾瑪購物引發批評，沃爾瑪隨後也宣布，夫妻兩人1年內禁止進入全美的沃爾瑪。（圖擷自臉書）

2020-07-27 16:19:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，零售商沃爾瑪（Walmart）日前宣布，顧客購物時需配戴口罩，近日網路上卻出現影片，一對夫妻在沃爾瑪店內戴著印有納粹標誌的面罩，引發批評。沃爾瑪隨後也聲明表示，已將2人列入黑名單，1年內不得進入全美沃爾瑪商店。

綜合外媒報導，一名美國網友在臉書發布影片，一對夫妻在明尼蘇達州沃爾瑪購物時，臉上戴著納粹符號的面罩，夫妻被其他購物者批評時，這名女子則表示，自己不是納粹人士，並指出，帶著納粹符號的面罩只是為了抗議即將發生在美國的社會主義。

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明尼蘇達州長沃茨（Tim Walz）日前頒布行政命令，要求州內民眾戴口罩。這對夫妻以配戴納粹面罩的行為，抗議明尼蘇達的口罩命令。沃茨也在事件後推文，感謝那些制止這件令人無法接受、加劇仇恨行為的人。

馬紹爾市長伯恩斯（Robert Byrnes）則表示，這對夫妻不能代表馬紹爾的1.4萬居民，並對市區內出現納粹的標誌感到失望。

沃爾瑪官方聲明表示，在明尼蘇達州馬紹爾（Marshall）的沃爾瑪店內所發生的事令人無法接受，沃爾瑪公司致力於為所有顧客提供安全舒適的購物環境，不會容忍任何形式的歧視或騷擾。聲明提到，沃爾瑪為維護顧客本人和他人的健康安全，要求顧客戴上口罩，不幸的是有些人以疫情為由，對店內的客人和員工造成困擾。沃爾瑪也宣布，這對夫婦被禁止進入全美的沃爾瑪商店至少1年。

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