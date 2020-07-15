美國確診病例激增 沃爾瑪要求顧客戴上口罩

零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）15日宣布，全美所有同名商店和山姆會員店（Sam's Club）將要求顧客帶上口罩，新規定將在下週一生效。（美聯社）

2020-07-16 00:41:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）15日宣布，全美所有同名商店和山姆會員店（Sam's Club）將要求顧客帶上口罩，新規定將在下週一生效。

綜合外媒報導，這家總部位於阿肯色州本頓維（Bentonville）的零售商表示，目前旗下超過5000家沃爾瑪賣場和山姆會員店，有65％位於政府已發布強制戴口罩指令的地區，為使所有分店都有一致的規定，將要求所有購物者從7月20日起戴上口罩。

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這使沃爾瑪成為美國最新一個發布口罩令的連鎖業者，美國最大的消費電子零售商百思買（Best Buy）14日宣布要求所有分店的顧客戴口罩，星巴克也在上週宣布，進入美國分店的顧客會被要求戴口罩，2家業者的新規都於15日生效。

上週，代表沃爾瑪、百思買和其他主要連鎖店的美國零售業領導協會（Retail Industry Leaders Association）發布了一封致州長的信，要求進入商店的顧客戴上口罩。信中指出，全美各地的規則大雜亂導致消費者混亂，讓顧客與試圖執行商店規則員工之間發生衝突。

該協會指出，美國不到一半的州要求在公共場所戴口罩。只有少數幾家主要的零售商要求顧客上門要戴口罩。好市多是首批在所有分店要求顧客戴口罩得的主要零售商之一，早在5月初就實施。

美國目前有超過330萬人確診，其中約13萬人死亡，全美大部分地區的病例數都在上升。

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